XVII летние Паралимпийские игры в Париже. Кто представит Украину

В Париже в 21:00 28 августа открываются XVII летние Паралимпийские игры. Во время торжественной церемонии открытия примут участие более 100 участников из Украины, а в целом Украину будут представлять 140 атлетов, сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Украинские спортсмены на XVII летних Паралимпийских играх в Париже: что известно

В Паралимпиаде участие примут около 4400 спортсменов, они сразятся за 549 медалей в 22 видах спорта в течение следующих 11 дней.

Украинская команда примет участие в 17 из 22 видов спорта, представленных на Играх:

боча,

пара бадминтон,

пара гребли академическая,

пара велосипедный спорт,

волейбол сидя,

голбол,

пара дзюдо,

пара легкая атлетика,

пара теннис настольный,

пара пауэрлифтинг,

пара параканое,

пара триатлон,

пора плавания,

пара стрельба пулевая,

пара стрельба из лука,

пара тхэквондо,

фехтование на колясках.

Это крупнейшее представительство Украины в видах спорта, ранее было в 15.

Уже в 21:00 28 августа — торжественная церемония открытия Игр, на которой на главную революционную арену Парижа выйдут более 100 участников Паралимпиады-2024 из Украины.

Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Суспільне" и Equalympic, который есть в сети ОТТ-провайдеров в Megogo, Sweet.tv, Киевстар.ТВ, в кабельной сети Триолан и в других национальных и региональных кабельных и OTT/IPTV сетях.

Украинский парапловец Андрей Трусов

Украинская сборная на Паралимпиаде в Париже выступит в составе 140 спортсменов

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на Паралимпийские игры-2024 в Париже.

От Украины в Париже на Паралимпиаде выступят 140 атлетов, соревнующихся в 17 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев будет представлено в плавании (37), еще 28 параспортсменов выступят в легкой атлетике. Поделиться

Состав сборной Украины на Паралимпиаду-2024 по видам спорта:

Бадминтон (2 спортсмена): Оксана Козина, Александр Чирков

Боча (2): Артем Колинько, Наталья Кононенко

Академическая гребли (6): Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет

Велоспорт (2): Павел Баль, Егор Дементьев

Волейбол сидя (12): Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов

Голбол (6): Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава

Легкая атлетика (28): Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман , Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов (спортсмен-лидер)

Гребля на каноэ (5): Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк

Триатлон (1): Алиса Колпакчи

Паверлифтинг (4): Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк

Плавание (37): Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Драпкин, Сергей Клипперт Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичко, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Пиддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина , Андрей Трусов, Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко

Пулевая стрельба (6): Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник

Стрельба из лука (4): Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цымбалюк, Анна-Виктория Шевченко

Настольный теннис (9): Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунов, Ирина Шинкарева

Тхэквондо (1): Юлия Липецка

Фехтование на колёсных креслах (9): Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Долог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева

XVII летние Паралимпийские игры — восьми летние Игры с участием спортсменов-паралимпийцев Украины. За годы независимости украинские паралимпийцы приняли участие в 7 летних и 7 зимних Паралимпийских играх и завоевали в общей сложности 613 медалей.

Паралимпийские игры в Париже состоятся с 28 августа по 8 сентября.