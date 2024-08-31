Паралімпіада-2024. Українські плавці Трусов та Богодайко здобули другий подвійний подіум

Плавці Андрій Трусов та Євгеній Богодайко здобули подвійний подіум у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7: вибороли "срібло" та "бронзу" відповідно.

Плавці Трусов та Богодайко здобули другий подвійний подіум

Збірна України здобула 17-ту та 18-ту медалі на Паралімпійських іграх-2024.

На Паралімпіаді-2024 на дистанції 200 метрів комбінованим стилем Україну представили два плавці: 24-річний Андрій Трусов та 30-річний Євгеній Богодайко.

Для Трусова Паралімпіада-2024 стала другою у кар'єрі. Українець дебютував у Токіо-2020, здобувши шість медалей, з них два "золота" на 100-метрівці на спині та 50-метрівці вільним стилем.

Для Богодайка Париж-2024 — четверта Паралімпіада у кар'єрі. Українець шість разів здобував паралімпійське "золото", п'ять — "срібло" та тричі ставав бронзовим призером.

Перші 50 метрів, які спортсмени пливли батерфляєм Трусов йшов четвертим, однак на другій 50-метрівці на спині Трусов вирвався уперед. Андрій зміг втримати першість під час третьої частини дистанції брасом, але на останніх метрах втратив "золото", поступившись з різницею 0.12 секунд.

Натомість Богодайко перший відрізок дистанції йшов шостим, а до екватора змагань покращив позицію до четвертої. У підсумку українець вирвав "бронзу", випередивши найближчого переслідувача на 0.11 секунд. Поширити

Паралімпіада-2024. Плавання, 200 м, комбінований стиль, чоловіки (клас SМ7)

Інакі Басілоф (Аргентина) — 2:29.81 хвилини

Андрій Трусов (Україна) — 2:29.93

Євгеній Богодайко (Україна) — 2:33.13

Всі медалі України у плаванні на Паралімпіаді-2024

"Золото": Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

"Срібло": Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5),Анна Стеценко (плавання, 100 метрів, на спині, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комбінований стиль, клас SМ7)

"Бронза": Марина Піддубна (плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S11), Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, на спині, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 метрів вільним стилем, клас S13), Антон Коль (плавання, 50 м, на спині, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комбінований стиль, клас SМ7)

За підсумками трьох змагальних днів в України 19 нагород: 1 золота медаль, 9 срібних та 9 бронзових.

Що відомо про приголомшливий успіх українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що українські гравці у настільний теніс Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у парному турнірі класу XD17.

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему.

Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична.

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх. Поширити

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.