Українка Оксана Зубковська здобула золото на Паралімпіаді-2024

Легкоатлетка Оксана Зубковська стала найкращою у секторі зі стрибків у довжину. Вона виступає у класі Т12.

Україна здобула друге золото на Паралімпіаді-2024

Як зазначається, у найкращій спробі 43-річна українка стрибнула на 5,78 метра й виграла золоту нагороду, яка стала для неї п'ятою поспіль на Паралімпійських іграх.

Стрибки у довжину, жінки. Клас Т12:

Оксана Зубковська (Україна) — 5,78 Сара Мартінез (Іспанія) — 5,35 Лінда Хамрі (Алжир) — 5,30

Першу в кар'єрі паралімпійську медаль Оксана Зубковська виграла у Пекіні-2008. Так само володарці чинного світового рекорду (6,60 м) не було рівних у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, тож відтепер вона є п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою.

Також в активі українки шість золотих нагород чемпіонатів світу.

Українська збірна здобула 11 медалей за день

Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.

У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.