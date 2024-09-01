Українка Оксана Зубковська здобула золото на Паралімпіаді-2024

Легкоатлетка Оксана Зубковська стала найкращою у секторі зі стрибків у довжину. Вона виступає у класі Т12.
Головні тези:
- Оксана Зубковська здобула свою п'яту паралімпійську золоту на Паралімпіаді-2024, вигравши у секторі стрибків у довжину.
- Україна здобула вже 11 медалей за день на Паралімпіаді-2024, у тому числі першу медаль у змішаному парному розряді з настільного тенісу.
- Команда України показала вражаючі результати в інших дисциплінах, таких як штовхання ядра, велоспорт та плавання.
- Паралімпійська збірна України підтверджує свій високий рівень підготовки та визначається як один із головних претендентів на перемогу у загальному заліку.
Україна здобула друге золото на Паралімпіаді-2024
Як зазначається, у найкращій спробі 43-річна українка стрибнула на 5,78 метра й виграла золоту нагороду, яка стала для неї п'ятою поспіль на Паралімпійських іграх.
Стрибки у довжину, жінки. Клас Т12:
Оксана Зубковська (Україна) — 5,78
Сара Мартінез (Іспанія) — 5,35
Лінда Хамрі (Алжир) — 5,30
Першу в кар'єрі паралімпійську медаль Оксана Зубковська виграла у Пекіні-2008. Так само володарці чинного світового рекорду (6,60 м) не було рівних у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, тож відтепер вона є п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою.
Також в активі українки шість золотих нагород чемпіонатів світу.
Українська збірна здобула 11 медалей за день
Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.
У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.
Єгор Дементьєв виграв срібло у велотреку, а Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.
Анна Стеценко виборола срібну медаль на 100 метрах на спині у класі S12 і бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Антон Коль здобув бронзу на дистанції 50 метрів на спині у класі S1, що стало його другою нагородою на цих Іграх.
Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали срібло і бронзу в плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.
Марина Піддубна здобула бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.
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