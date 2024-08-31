Українські паралімпійці здобули ще 3 медалі в Парижі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українські паралімпійці здобули ще 3 медалі в Парижі

Володимир Пономаренко
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

Українські спорстмени-паралімпійці на початку третього дня змагань на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі здійснили історичне досягнення, здобувши ще 3 медалі, дві бронзові і одну срібну. 

Головні тези:

  • Українські паралімпійці здобули ще 3 медалі в Парижі, включаючи першу медаль у міксті на Паралімпійських іграх 2024.
  • Українські спортсмени-паралімпійці показали історичне досягнення, отримавши 9-ту медаль для України на Паралімпіаді-2024.
  • У другий день змагань українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк вибороли медалі у класі F12.
  • На Паралімпіаді-2024 у Парижі Україна піднялася на 13 місце у загальному заліку після завоювання першого золота.
  • Срібними призерами серед українських спортсменів стали легкоатлети та плавці, підкресливши високий рівень українського спорту на Паралімпійських іграх.

Що відомо про приголомшливий успіх українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що українські гравці у настільний теніс Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у парному турнірі класу XD17.

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему.

Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична.

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.

Що відомо про попередні успіхи українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі

У перший день змагань українські спортсмени здобули чотири медалі - дві срібні та дві бронзові нагороди.

У другий день Паралімпіади українські спортсмени завоювали ще чотири медалі, включаючи перше "золото". Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце.

Зазначається, що у другий день змагань срібними призерами стали легкоатлети Владислав Білий (метання списа, клас F38) і Наталія Кобзар (біг на 200 м, клас T37).

“Срібло” також виборола Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5).

Перше “золото” Україні приніс Олександр Комаров, перемігши у плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські плавці Коль та Гонтар здобули перші медалі на Паралімпіаді-2024
Коль
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Україна здобула першу золоту медаль
Комаров
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна піднялась на 13 місце у загальному заліку на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Наталія Кобзар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?