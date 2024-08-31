Українські спорстмени-паралімпійці на початку третього дня змагань на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі здійснили історичне досягнення, здобувши ще 3 медалі, дві бронзові і одну срібну.

Що відомо про приголомшливий успіх українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що українські гравці у настільний теніс Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у парному турнірі класу XD17.

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему.

Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична.

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.

Що відомо про попередні успіхи українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі

У перший день змагань українські спортсмени здобули чотири медалі - дві срібні та дві бронзові нагороди.

У другий день Паралімпіади українські спортсмени завоювали ще чотири медалі, включаючи перше "золото". Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце.

Зазначається, що у другий день змагань срібними призерами стали легкоатлети Владислав Білий (метання списа, клас F38) і Наталія Кобзар (біг на 200 м, клас T37).

“Срібло” також виборола Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5).

Перше “золото” Україні приніс Олександр Комаров, перемігши у плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків.