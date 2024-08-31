У другий день змагань на на Паралімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 4 медалі, однак з яких золота.
Головні тези:
- Українські талановиті спортсмени на Паралімпіаді-2024 у Парижі здобули 2 срібні та 1 золоту медаль у другий день змагань.
- Після двох днів змагань Україна піднялася на 13 місце у загальному медальному заліку, здобувши 8 медалей: 2 бронзові, 5 срібних та 1 золоту.
- Лідерство в медальному заліку залишається за спортсменами з Китаю, за якими йдуть Велика Британія та Бразилія.
- Попередні успіхи українських паралімпійців на Паралімпіаді в Токіо підтверджують їхні лідерські позиції у багатьох видах спорту.
- Здобуте шосте місце в медальному заліку у Токіо було історичним досягненням для України.
Що відомо про успіхи українських паралімпійців у Парижі
Зазначається, що у другий день змагань срібними призерами стали легкоатлети Владислав Білий (метання списа, клас F38) і Наталія Кобзар (біг на 200 м, клас T37).
“Срібло” також виборола Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5).
Перше “золото” Україні приніс Олександр Комаров, перемігши у плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків.
"Золото" Олександра на дистанції у 100 метрів стало другим для нього на цих змаганнях. Так, у перший день спортсмен виграв бронзову нагороду на 200 м вільним стилем у цьому ж класі.
Що відомо про результати загального медального заліку Паралімпіади-2024 у Парижі після двух днів змагань
Лідерство у медальному заліку за результатами двох днів змагань утримують спортсмени з Китаю. Паралімпійці цієї країни вибороли вже 25 нагород, з яких 12 - золоті.
Друге місце посідає Велика Британія - 15 медалей, 6 з яких - золоті.
У трійці лідерів також Бразилія - 12 медалей, 5 з яких - золоті.
Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце. У наших паралімпійців 8 медалей: 2 бронзові, 5 срібних і 1 золота.
На попередніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород. Серед них - 24 "золота", що підтвердило лідерські позиції наших паралімпійців у багатьох видах спорту. Загалом Україна посіла шосте місце в медальному заліку, що стало історичним досягненням.
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