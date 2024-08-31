У другий день змагань на на Паралімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 4 медалі, однак з яких золота.

Що відомо про успіхи українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що у другий день змагань срібними призерами стали легкоатлети Владислав Білий (метання списа, клас F38) і Наталія Кобзар (біг на 200 м, клас T37).

“Срібло” також виборола Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5).

Перше “золото” Україні приніс Олександр Комаров, перемігши у плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків.

"Золото" Олександра на дистанції у 100 метрів стало другим для нього на цих змаганнях. Так, у перший день спортсмен виграв бронзову нагороду на 200 м вільним стилем у цьому ж класі.

Що відомо про результати загального медального заліку Паралімпіади-2024 у Парижі після двух днів змагань

Лідерство у медальному заліку за результатами двох днів змагань утримують спортсмени з Китаю. Паралімпійці цієї країни вибороли вже 25 нагород, з яких 12 - золоті.

Друге місце посідає Велика Британія - 15 медалей, 6 з яких - золоті.

У трійці лідерів також Бразилія - 12 медалей, 5 з яких - золоті.

Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце. У наших паралімпійців 8 медалей: 2 бронзові, 5 срібних і 1 золота.