Україна піднялась на 13 місце у загальному заліку на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Категорія
Спорт
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Україна піднялась на 13 місце у загальному заліку на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Наталія Кобзар
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

У другий день змагань на на Паралімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 4 медалі, однак з яких золота. 

Головні тези:

  • Українські талановиті спортсмени на Паралімпіаді-2024 у Парижі здобули 2 срібні та 1 золоту медаль у другий день змагань.
  • Після двох днів змагань Україна піднялася на 13 місце у загальному медальному заліку, здобувши 8 медалей: 2 бронзові, 5 срібних та 1 золоту.
  • Лідерство в медальному заліку залишається за спортсменами з Китаю, за якими йдуть Велика Британія та Бразилія.
  • Попередні успіхи українських паралімпійців на Паралімпіаді в Токіо підтверджують їхні лідерські позиції у багатьох видах спорту.
  • Здобуте шосте місце в медальному заліку у Токіо було історичним досягненням для України.

Що відомо про успіхи українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що у другий день змагань срібними призерами стали легкоатлети Владислав Білий (метання списа, клас F38) і Наталія Кобзар (біг на 200 м, клас T37).

“Срібло” також виборола Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5).

Перше “золото” Україні приніс Олександр Комаров, перемігши у плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків.

"Золото" Олександра на дистанції у 100 метрів стало другим для нього на цих змаганнях. Так, у перший день спортсмен виграв бронзову нагороду на 200 м вільним стилем у цьому ж класі.

Що відомо про результати загального медального заліку Паралімпіади-2024 у Парижі після двух днів змагань

Лідерство у медальному заліку за результатами двох днів змагань утримують спортсмени з Китаю. Паралімпійці цієї країни вибороли вже 25 нагород, з яких 12 - золоті.

Друге місце посідає Велика Британія - 15 медалей, 6 з яких - золоті.

У трійці лідерів також Бразилія - 12 медалей, 5 з яких - золоті.

Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце. У наших паралімпійців 8 медалей: 2 бронзові, 5 срібних і 1 золота.

На попередніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород. Серед них - 24 "золота", що підтвердило лідерські позиції наших паралімпійців у багатьох видах спорту. Загалом Україна посіла шосте місце в медальному заліку, що стало історичним досягненням.

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