Українські плавці Коль та Гонтар здобули перші медалі на Паралімпіаді-2024
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Спорт
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Українські плавці Коль та Гонтар здобули перші медалі на Паралімпіаді-2024

Коль
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України здобула першу медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Антон Коль здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1. А плавчиня Анна Гонтар виборола "бронзу" змагань на 50 м вільним стилем у класі S6.

Головні тези:

  • Антон Коль здобув срібну медаль на Паралімпіаді-2024 у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1, впевнено показавши свою майстерність та визначивши себе серед провідних параплавців.
  • Анна Гонтар стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024 на дистанції 50 м вільним стилем у класі S6, показавши виняткові результати та здібності українського спорту.
  • Обидва спортсмени мають дивовижний спортивний доробок, включно з участю у попередніх Паралімпіадах та перемоги на чемпіонатах світу, що свідчить про їхню високу кваліфікацію та професіоналізм.

Антон Коль здобув “срібло” Паралімпіади-2024

Для Коля Паралімпіада-2024 стала третьою у кар'єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером: посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. А у Токіо-2020 покращив результат в обох дисциплінах — виборов дві срібні медалі.

На Паралімпіаді-2024 34-річний Коль відібрався до фіналу автоматично. І був одним з семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції. У фіналі Коль майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступаючись італійцю Франческо Беттелі. Однак на останніх 20 метрах дистанції випередив суперника та став срібним призером змагань.

34-річний український параплавець є представником Дніпра у класі S1.

Призер двох попередніх Паралімпіад: у Токіо-2020 виграв "срібло" на 50 та 100 м на спині, у Ріо в 2016 році — "бронзи" на цих дистанціях.

Восьмиразовий призер чемпіонатів світу з параплавання, зокрема здобув три "золота": у 2022-му на дистанціях 50 м та 100 м, а у 2023-му на стометрівці.

У 2024 році став 2-разовим призером чемпіонатів Європи: "золото" на 100-метрівці, "срібло" на 50-метрівці.

Анна Гонтар

Анна Гонтар виборола “бронзу” Паралімпіади-2024

Українська плавчиня Анна Гонтар виборола "бронзу" змагань на 50 м вільним стилем у класі S6 на Паралімпіаді-2024 у Парижі. У фіналі спортсменка поступилась олімпійській чемпіонці Цзян Юйянь 0.4 секунди.

Паралімпіада-2024 — друга у карʼєрі Гонтар. До цього спортсменка брала участь на Іграх у Токіо — взяла "бронзу" на цій же дистанції у 50 метрів вільним стилем. При цьому спортсменка утримує чинний світовий рекорд, який встановила у 2023 році на чемпіонаті світу у Манчестері — 32.54 секунди.

До фіналу змагань у Франції українка відібралась через кваліфікаційні змагання, що відбулись 29 серпня. У своєму заході в півфіналі Анна показала другий час (33.70 секунди), програвши лише срібній призерці Паралімпіади-2020, американці Елізабет Маркс.

Окрім Гонтар у фінальному запливі на дистанції стартували ще сім спортсменок класу S6. Українка змогла покращити свій час на 0.7 секунди — 33.01 і третя позиція у підсумку.

Паралімпійські ігри-2024 у цій дисципліні виграла китаянка Цзян Юйянь. При цьому спортсменка встановила паралімпійський рекорд — 32.59 секунди, не дотягнувши до світового Гонтар 0.05 секунди.

20-річна параплавчиня Анна Гонтар є представницею Херсона у класі S6.

Учасниця Паралімпіади-2020 у Токіо: бронзова призерка на 50 м вільним стилем, фіналістка змагань 100 м на спині. Чемпіонка світу 2022 та 2023 років на 50 м вільним стилем, а також тричі срібна та чотири рази бронзова призерка світової першості.

На Паралімпіаді-2024 Анна ще виступить у змаганнях на 100 м на спині та на 50 м батерфляєм у класі S6, а також на 100 м брасом у класі SB5.

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