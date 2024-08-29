Украинские пловцы Коль и Гонтарь получили первые медали на Паралимпиаде-2024
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Украинские пловцы Коль и Гонтарь получили первые медали на Паралимпиаде-2024

Коль
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины завоевала первые медали на Паралимпийских играх-2024. Пловец Антон Коль завоевал "серебро" в плавании на дистанции 100 м на спине в классе S1. А пловчиха Анна Гонтарь завоевала "бронзу" соревнований на 50 м свободным стилем в классе S6.

Главные тезисы

  • Антон Коль и Анна Гонтарь стали первыми украинскими спортсменами, завоевавшими медали на Паралимпиаде-2024.
  • Оба пловца, Антон Коль и Анна Гонтарь, имеют впечатляющее спортивное наследие, включая участие в предыдущих Паралимпиадах и победы на чемпионатах мира.
  • Участие украинских спортсменов на Паралимпиаде-2024 приносит гордость стране и подтверждает высокий уровень профессионализма в параплавании.

Антон Коль получил "серебро" Паралимпиады-2024

Для Коля Паралимпиада-2024 стала третьей в карьере. Украинец дебютировал на Паралимпийских играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место в плавании на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио-2020 улучшил результат в обеих дисциплинах — завоевал две серебряные медали.

На Паралимпиаде-2024 34-летний Коль отобрался в финал автоматически. И был одним из семи спортсменов, сражавшихся за медали этого класса на этой дистанции. В финале Коль почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований.

34-летний украинский параплаватель является представителем Днепра в классе S1.

Призер двух предыдущих Паралимпиад: в Токио-2020 выиграл серебро на 50 и 100 м на спине, в Рио в 2016 году — бронзы на этих дистанциях.

Восьмикратный призер чемпионатов мира по параплаванию, в частности, получил три "золота": в 2022-м на дистанциях 50 м и 100 м, а в 2023-м на стометровке.

В 2024 году стал 2-кратным призером чемпионатов Европы: "золото" на 100-метровке, "серебро" на 50-метровке.

Анна Гонтарь

Анна Гонтарь завоевала бронзу Паралимпиады-2024

Украинская пловчиха Анна Гонтарь завоевала "бронзу" соревнований на 50 м вольным стилем в классе S6 на Паралимпиаде-2024 в Париже. В финале спортсменка уступила олимпийской чемпионке Цзян Юйянь 0.4 секунды.

Паралимпиада-2024 — вторая в карьере Гонтарь. До этого спортсменка принимала участие в Играх в Токио — взяла "бронзу" на этой же дистанции в 50 метров свободным стилем. При этом спортсменка удерживает действующий мировой рекорд, который установила в 2023 году на чемпионате мира в Манчестере — 32.54 секунды.

В финал соревнований во Франции украинка отобралась из-за квалификационных соревнований, состоявшихся 29 августа. В своем мероприятии в полуфинале Анна показала второе время (33.70 секунды), проиграв лишь серебряному призеру Паралимпиады-2020, американке Элизабет Маркс.

Кроме Гонтари в финальном заплыве на дистанции стартовали еще семь спортсменок класса S6. Украинка смогла улучшить свое время на 0.7 секунды — 33.01 и третья позиция в итоге.

Паралимпийские игры-2024 в этой дисциплине выиграла китаянка Цзян Юйянь. При этом спортсменка установила паралимпийский рекорд — 32.59 секунды, не дотянув до мирового Гонтаря 0.05 секунды.

20-летняя парапловчиха Анна Гонтарь является представительницей Херсона в классе S6.

Участница Паралимпиады-2020 в Токио: бронзовый призер на 50 м вольным стилем, финалистка соревнований 100 м на спине. Чемпионка мира 2022 и 2023 годов на 50 м вольным стилем, а также трижды серебряный и четырежды бронзовый призер мирового первенства.

На Паралимпиаде-2024 Анна выступит в соревнованиях на 100 м на спине и на 50 м баттерфляем в классе S6, а также на 100 м брассом в классе SB5.

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