Во второй день соревнований на Паралимпиаде-2024 в Париже украинские спортсмены завоевали 4 медали, одна из которых золотая.

Что известно об успехах украинских паралимпийцев в Париже

Отмечается, что во второй соревновательный день серебряными призерами стали легкоатлеты Владислав Белый (метание копья, класс F38) и Наталья Кобзарь (бег на 200 м, класс T37).

"Серебро" также добыла в борьбе Ирина Пойда (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5).

Первое "золото" Украине принес Александр Комаров, победив в плавании свободным стилем на стометровке среди мужчин.

"Золото" Александра на дистанции в 100 метров стало вторым для него на этих соревнованиях. Так, в первый день спортсмен выиграл бронзовую награду на 200 м вольным стилем в этом же классе.

Что известно о результатах общего медального зачета Паралимпиады-2024 в Париже после двух дней соревнований

Лидерство в медальном зачете по результатам двух дней соревнований удерживают спортсмены из Китая. Паралимпийцы этой страны завоевали уже 25 наград, из которых 12 – золотые.

Второе место занимает Великобритания – 15 медалей, 6 из которых – золотые.

В тройке лидеров также Бразилия – 12 медалей, 5 из которых – золотые.

Украина после второго соревновательного дня поднялась в общем зачете на 13 место. У наших паралимпийцев 8 медалей: 2 бронзовые, 5 серебряных и 1 золото.