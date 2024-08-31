Украина поднялась на 13 место в общем зачете на Паралимпиаде-2024 в Париже
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Спорт
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Украина поднялась на 13 место в общем зачете на Паралимпиаде-2024 в Париже

Наталья Кобзарь
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Во второй день соревнований на Паралимпиаде-2024 в Париже украинские спортсмены завоевали 4 медали, одна из которых золотая.

Главные тезисы

  • Украинские спортсмены на Паралимпиаде-2024 в Париже завоевали 8 медалей, включая 1 золотую, поднявшись на 13 место в общем зачете.
  • На предыдущих Паралимпийских играх в Токио украинские паралимпийцы показали отличные результаты, завоевав 98 медалей, включая 24 золота.
  • Лидерство в медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже пока удерживают спортсмены из Китая, за которыми идут Великобритания и Бразилия.
  • Во второй день соревнований украинские спортсмены выбороли 4 медали: 2 серебряные и 2 золотые, что подтверждает их талант.
  • Успехи украинских паралимпийцев в Париже свидетельствуют о продолжающемся развитии и укреплении позиций в мировом спорте, приносящем радость и гордость стране.

Что известно об успехах украинских паралимпийцев в Париже

Отмечается, что во второй соревновательный день серебряными призерами стали легкоатлеты Владислав Белый (метание копья, класс F38) и Наталья Кобзарь (бег на 200 м, класс T37).

"Серебро" также добыла в борьбе Ирина Пойда (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5).

Первое "золото" Украине принес Александр Комаров, победив в плавании свободным стилем на стометровке среди мужчин.

"Золото" Александра на дистанции в 100 метров стало вторым для него на этих соревнованиях. Так, в первый день спортсмен выиграл бронзовую награду на 200 м вольным стилем в этом же классе.

Что известно о результатах общего медального зачета Паралимпиады-2024 в Париже после двух дней соревнований

Лидерство в медальном зачете по результатам двух дней соревнований удерживают спортсмены из Китая. Паралимпийцы этой страны завоевали уже 25 наград, из которых 12 – золотые.

Второе место занимает Великобритания – 15 медалей, 6 из которых – золотые.

В тройке лидеров также Бразилия – 12 медалей, 5 из которых – золотые.

Украина после второго соревновательного дня поднялась в общем зачете на 13 место. У наших паралимпийцев 8 медалей: 2 бронзовые, 5 серебряных и 1 золото.

На предыдущих Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены завоевали 98 наград. Среди них – 24 "золота", что подтвердило лидерские позиции наших паралимпийцев во многих видах спорта. В целом, Украина заняла шестое место в медальном зачете, что стало историческим достижением.

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