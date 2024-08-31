Украинские паралимпийцы завоевали еще 3 медали в Париже
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Спорт
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Украинские паралимпийцы завоевали еще 3 медали в Париже

Владимир Пономаренко
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Украинские спортсмены-паралимпийцы в начале третьего дня соревнований на Паралимпийских играх 2024 года в Париже осуществили историческое достижение, получив еще 3 медали, две бронзовые и одну серебряную.

Главные тезисы

  • Украинские паралимпийцы на Паралимпийских играх 2024 в Париже завоевали еще 3 медали, включая первую в истории медаль в миксте.
  • Спортсмены-паралимпийцы подняли Украину на 13-е место в общем зачете после первого золота на соревнованиях.
  • Украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк продемонстрировали высокий уровень выступлений, завоевав серебро и бронзу в классе F12.
  • Украинские спортсмены радуют своими успехами на Паралимпиаде-2024 в Париже, улучшая позиции своей страны в общем зачете.
  • Интересные факты о предыдущих достижениях украинских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Что известно о потрясающем успехе украинских паралимпийцев в Париже

Отмечается, что украинские игроки в настольный теннис Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в парном турнире класса XD17.

Украинские паралимпийцы гарантировали себе медаль во второй соревновательный день. Они одолели оппонентов из Бразилии и вышли в полуфинал.

Украинские паралимпийцы в полуфинале уступили китайскому тандему.

Это девятая медаль для Украины на Паралимпиаде-2024 и одновременно историческая.

Это первая в истории медаль Украины в миксте на Паралимпийских играх.

Еще две медали на Паралимпиаде-2024 завоевали украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк. Они получили серебро и бронзу в классе F12.

Пономаренко установил личный рекорд, толкнув ядро на 16:12 метра.

Что известно о предыдущих успехах украинских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже

В первый день соревнований украинские спортсмены завоевали четыре медали - две серебряные и две бронзовые награды.

Во второй день Паралимпиады украинские спортсмены завоевали еще четыре медали, включая первое "золото". Украина после второго соревновательного дня поднялась в общем зачете на 13 место.

Отмечается, что во второй соревновательный день серебряными призерами стали легкоатлеты Владислав Белый (метание копья, класс F38) и Наталья Кобзарь (бег на 200 м, класс T37).

"Серебро" также добыла в борьбе Ирина Пойда (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5).

Первое "золото" Украине принес Александр Комаров, победив в плавании свободным стилем на стометровке среди мужчин.

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