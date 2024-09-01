Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день
Категорія
Спорт
Дата публікації

Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день

Володимир Зеленський
Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день

На третій день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 11 медалей. Таким чином вони збільшили загальну кількість нагород для України до 19.

Головні тези:

  • Українські спортсмени на третій день Паралімпіади-2024 виграли 11 медалей, підвищивши загальну кількість нагород до 19.
  • Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова стали першими українцями, які завоювали медаль у змішаному парному розряді на Паралімпійських іграх.
  • Українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібло та бронзу у класі F12, створивши перший подвійний подіум для України на цих Іграх.
  • Українські плавці також показали вражаючі результати, виборюючи срібло та бронзу на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.
  • Українські спортсмени продовжують піднімати планку у своїх виступах на Паралімпіаді-2024, демонструючи високий рівень підготовки та майстерності.

Україна здобула 11 медалей на Паралімпіаді в Парижі

Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.

У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.

  • Єгор Дементьєв виграв срібло у велотреку, а Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.

  • Анна Стеценко виборола срібну медаль на 100 метрах на спині у класі S12 і бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем.

  • Антон Коль здобув бронзу на дистанції 50 метрів на спині у класі S1, що стало його другою нагородою на цих Іграх.

  • Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали срібло і бронзу в плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.

  • Марина Піддубна здобула бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.

Що відомо про приголомшливий успіх українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що українські гравці у настільний теніс Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у парному турнірі класу XD17.

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему.

Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична.

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Україна здобула першу золоту медаль
Комаров
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські паралімпійці здобули ще 3 медалі в Парижі
Володимир Пономаренко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Українські плавці Трусов та Богодайко здобули другий подвійний подіум
Трусов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?