Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день

На третій день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 11 медалей. Таким чином вони збільшили загальну кількість нагород для України до 19.

Україна здобула 11 медалей на Паралімпіаді в Парижі

Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.

У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.

Єгор Дементьєв виграв срібло у велотреку, а Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.

Анна Стеценко виборола срібну медаль на 100 метрах на спині у класі S12 і бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Антон Коль здобув бронзу на дистанції 50 метрів на спині у класі S1, що стало його другою нагородою на цих Іграх.

Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали срібло і бронзу в плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.

Марина Піддубна здобула бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.

Що відомо про приголомшливий успіх українських паралімпійців у Парижі

Зазначається, що українські гравці у настільний теніс Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у парному турнірі класу XD17.

Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.

Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему.

Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична.

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх. Поширити

Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.

Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.