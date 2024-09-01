Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день

На третій день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 11 медалей. Таким чином вони збільшили загальну кількість нагород для України до 19.
Головні тези:
- Українські спортсмени на третій день Паралімпіади-2024 виграли 11 медалей, підвищивши загальну кількість нагород до 19.
- Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова стали першими українцями, які завоювали медаль у змішаному парному розряді на Паралімпійських іграх.
- Українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібло та бронзу у класі F12, створивши перший подвійний подіум для України на цих Іграх.
- Українські плавці також показали вражаючі результати, виборюючи срібло та бронзу на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.
- Українські спортсмени продовжують піднімати планку у своїх виступах на Паралімпіаді-2024, демонструючи високий рівень підготовки та майстерності.
Україна здобула 11 медалей на Паралімпіаді в Парижі
Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.
У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.
Єгор Дементьєв виграв срібло у велотреку, а Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.
Анна Стеценко виборола срібну медаль на 100 метрах на спині у класі S12 і бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Антон Коль здобув бронзу на дистанції 50 метрів на спині у класі S1, що стало його другою нагородою на цих Іграх.
Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали срібло і бронзу в плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.
Марина Піддубна здобула бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.
Що відомо про приголомшливий успіх українських паралімпійців у Парижі
Зазначається, що українські гравці у настільний теніс Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у парному турнірі класу XD17.
Українські паралімпійці гарантували собі медаль у другий змагальний день. Вони здолали опонентів з Бразилії та вийшли у півфінал.
Українські паралімпійці в півфіналі поступилися китайському тандему.
Це дев'ята медаль для України на Паралімпіаді-2024 і водночас історична.
Ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 вибороли українські штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк. Вони здобули "срібло" та "бронзу" у класі F12.
Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16.12 метра.
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