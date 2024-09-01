Паралимпиада-2024. Украинская сборная получила 11 медалей в день

На третий день Паралимпиады-2024 украинские спортсмены завоевали 11 медалей. Таким образом, они увеличили общее количество наград для Украины до 19.
Главные тезисы
- Украинская сборная на Паралимпиаде-2024 завоевала 11 медалей на третий день соревнований, увеличив общее количество наград до 19.
- Ирина Шинкарева и Виктор Дидух стали первыми в истории Украины, выиграв медаль в парном разряде на паралимпийских играх в настольном теннисе.
- Украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк успешно выступили в классе F12, завоевав серебро и бронзу.
- Марина Пиддубная стала бронзовым призером на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S11, отметившись украинским успехом на Паралимпиаде-2024.
- Украинские спортсмены продолжают радовать своими достижениями на Паралимпийских играх, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.
Украина получила 11 медалей на Паралимпиаде в Париже
Как отмечается, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в смешанном парном разряде по настольному теннису в классе XD17, ставшей первой в истории Украины медалью в этом виде на Паралимпийских играх.
В толкании ядра в классе F12 Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую медали, что стало первым двойным подиумом для Украины на этих Играх. Пономаренко установил личный рекорд с результатом 16,12 м.
Егор Дементьев выиграл серебро в велотреке, а Ярослав Денисенко стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине в классе S12.
Анна Стеценко завоевала серебряную медаль на 100 метрах на спине в классе S12 и бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем.
Антон Коль завоевал бронзу на дистанции 50 метров на спине в классе S1, что стало его второй наградой на этих Играх.
Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали серебро и бронзу в плавании на дистанции 200 м комплексным стилем в классе SM7.
Марина Пиддубная завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S11.
Что известно о потрясающем успехе украинских паралимпийцев в Париже
Отмечается, что украинские игроки в настольный теннис Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в парном турнире класса XD17.
Украинские паралимпийцы гарантировали себе медаль во второй соревновательный день. Они одолели оппонентов из Бразилии и вышли в полуфинал.
Украинские паралимпийцы в полуфинале уступили китайскому тандему.
Это девятая медаль для Украины на Паралимпиаде-2024 и одновременно историческая.
Еще две медали на Паралимпиаде-2024 завоевали украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк. Они получили серебро и бронзу в классе F12.
Пономаренко установил личный рекорд, толкнув ядро на 16:12 метра.
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