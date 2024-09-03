За підсумками п'яти днів змагань у рамках Паралімпіади-2024 у Парижі українські спортсмени-паралімпійці вибороли 35 медалей.
Головні тези:
- Українські спортсмени-паралімпійці відзначилися на Паралімпіаді-2024 у Парижі, виборовши 35 медалей і піднявшись на 5 місце у загальному медальному заліку.
- Україна завоювала 8 нагород за 2 вересня, серед яких дві золоті, дві срібні та чотири бронзових, включаючи перемоги Дениса Остапченка, Ігоря Цвєтова, Андрія Трусова та інших.
- У планах українських спортсменів на 3 вересня — змагання в плаванні, стрільбі, легкій атлетиці та інших видах спорту, де представлені такі атлети як Оксана Ботурчук, Михайло Сербін, Ірина Шинкарьова та багато інших.
- На цьому етапі Паралімпіади виступатимуть у Франції 26 українських спортсменів та дві команди, котрі візьмуть участь у змаганнях з фехтування, плавання, легкої атлетики та інших дисциплінах.
- Розклад подій на 3 вересня включає участь українських спортсменів у різноманітних видах спорту, таких як плавання, стрільба, легка атлетика та настільний теніс, де очікується успішне виступлення від українських паралімпійців.
Що відомо про результати України протягом перших п’яти днів змагань на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Зазначається, що у загальному медальному заліку українські паралімпійці вивели Україну на 5 місце, поступившись лише спортсменам з Китаю, які завоювали 87 медалей, Великій Британії (54), США (42) та Бразилії (38).
У медальному заліку лідирує Китай (43–30–14), до топ-5 також входять: Велика Британія (29–15–10), США (13–19–10), Бразилія (12–8–18), Франція (11–10–13).
За 2 вересня Україна на Паралімпіаді завоювала 8 нагород, серед яких — дві золоті, дві срібні та чотири бронзових.
золото" — Денис Остапченко ( плавання, 50 м, спина, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35);
"срібло" — Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13);
"бронза" — Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3), Олексій Вірченко ( плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53).
Що відомо про розклад виступів українських паралімпійців у Парижі 3 вересня
3 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом шостого змагального дня буде розіграно 50 комплектів у 13 видах спорту.
За медалі змагатимуться легкоатлети Оксана Ботурчук, Владислав Загребельний, Олександр Яровий, Максим Коваль, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар, а також плавці Михайло Сербін та Данило Чуфаров.
Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Зокрема в боротьбу вступають фехтувальники.
Усього у шостий змагальний день виступлять у Франції 26 спортсменів та дві команди з України.
10:30. 🏊♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, клас S7. Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко
10:30. Стрільба — чоловіки, 50 метрів, гвинтівка, з трьох положень, клас SH1. Андрій Дорошенко
10:30. 🔫 Стрільба — жінки, 50 метрів, гвинтівка, з трьох положень, клас SH1. Ірина Щетнік
10:38. 🏊♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, клас S8. Юрій Божинський
11:15. 🏊♀️ Плавання — жінки, 50 метрів батерфляй, клас S6. Анна Гонтар
11:21. 🏊♂️ Плавання — чоловіки, 50 метрів на спині, клас S5. Ярослав Семененко
11:25. Стрільба з лука — жінки, олімпійський лук, 1/8 фіналу. Анна-Вікторія Шевченко — Марія Моніка Даза Гузман (Колумбія)
11:30. 🏊♀️ Плавання — жінки, 50 метрів на спині, клас S5. Ірина Пойда
11:45. Настільний теніс — жінки, особистий розряд, 1,8 фіналу, клас WS5. Ірина Шинкарьова — Дженіфер Парінос (Бразилія)
11:51. 🏊♀️ Плавання — жінки, 100 метрів вільний стиль, клас S3. Ангеліна Мальцева
12:04. 🏊♂️ Плавання — чоловіки, 200 метрів комплексне плавання, клас SM13. Кирило Гаращенко
12:23. Легка атлетика — чоловіки, 400 метрів, клас T37. Ярослав Окапінський, Микола Райський
12:25. Плавання — чоловіки, 100 метрів батерфляй, клас S10. Ігор Німченко
12:30. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, 1/8 фіналу, клас WS5. Лев Кац — Джошуа Стакі (Велика Британія)
12:30. Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, 1/8 фіналу, клас WS5. Іван Май — Тахл Лейбовіц (США)
13:14. 🏃♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, клас Т12. Оксана Ботурчук
14:00. Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія А. Наталія Морквич (старт з 1/16 фіналу)
14:30. ⚾️ Бочча — змішані пари, попередній етап, 1 тур, клас BC4. Україна — Малайзія
14:30. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шабля, категорія Б. Дмитро Серьоженко, Антон Дацко (старт з 1/8 фіналу)
14:50. Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія Б. Надія Дьолог, Олена Федота-Ісаєва (старт з 1/8 фіналу)
15:10. Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шабля, категорія А. Артем Манько, Андрій Демчук (старт з 1/8 фіналу)
15:10. Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія А. Наталія Морквич (старт з 1/16 фіналу)
15:10. Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія А. Євгенія Бреус (старт з 1/8 фіналу)
19:00. Волейбол сидячи — чоловіки, груповий етап, 3 тур. Україна — Бразилія
19:50. ⚾️ Бочча — змішані пари, попередній етап, 2 тур, клас BC4. Україна — Колумбія
19:56. 🏊♂️ Плавання — чоловіки, 200 метрів комплексне плавання, клас SМ11. Михайло Сербін, Данило Чуфаров
20:00. 🏃♂️ Легка атлетика — чоловіки, стрибки у довжину, клас Т37. Владислав Загребельний
20:04. Легка атлетика — чоловіки, штовхання ядра, клас F20. Олександр Яровий, Максим Коваль
20:08. 🏃♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, клас Т20. Юлія Шуляр
21:00. Настільний теніс — жінки, особистий розряд, чвертьфінал, клас WS11. Наталія Косміна — Канамі Фурукава (Японія)
22:38. 🏃♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, клас Т37. Наталія Кобзар
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-