За підсумками п'яти днів змагань у рамках Паралімпіади-2024 у Парижі українські спортсмени-паралімпійці вибороли 35 медалей.

Що відомо про результати України протягом перших п’яти днів змагань на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Зазначається, що у загальному медальному заліку українські паралімпійці вивели Україну на 5 місце, поступившись лише спортсменам з Китаю, які завоювали 87 медалей, Великій Британії (54), США (42) та Бразилії (38).

У медальному заліку лідирує Китай (43–30–14), до топ-5 також входять: Велика Британія (29–15–10), США (13–19–10), Бразилія (12–8–18), Франція (11–10–13).

За 2 вересня Україна на Паралімпіаді завоювала 8 нагород, серед яких — дві золоті, дві срібні та чотири бронзових.

золото" — Денис Остапченко ( плавання, 50 м, спина, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35);

"срібло" — Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13);

"бронза" — Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3), Олексій Вірченко ( плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53).

Олександр Литвиненко

Що відомо про розклад виступів українських паралімпійців у Парижі 3 вересня

3 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом шостого змагального дня буде розіграно 50 комплектів у 13 видах спорту.

За медалі змагатимуться легкоатлети Оксана Ботурчук, Владислав Загребельний, Олександр Яровий, Максим Коваль, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар, а також плавці Михайло Сербін та Данило Чуфаров.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Зокрема в боротьбу вступають фехтувальники.

Усього у шостий змагальний день виступлять у Франції 26 спортсменів та дві команди з України.