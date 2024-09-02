Український плавець Трусов став срібним призером Паралімпіади-2024
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Український плавець Трусов став срібним призером Паралімпіади-2024

Трусов
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український плавець Андрій Трусов здобув 2 вересня свою другу медаль Паралімпіади-2024  — "срібло" на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S7.

Головні тези:

  • Андрій Трусов став срібним призером Паралімпіади-2024 у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів у класі S7.
  • 24-річний український плавець є семиразовим призером Паралімпійських ігор та десяткоразовим чемпіоном світу з параплавання.
  • Це вже сьома медаль Трусова на Паралімпіаді-2024, яка стала 28-ю для України в Парижі.
  • Українець Трусов також дискваліфікований в другому плаванні на дистанції 100 метрів брасом, але його успіхи та талант визнані в усьому світі.
  • Андрій Трусов виступає в класі S7 та є одним з найтитулованіших спортсменів з параплавання в Україні та у світі.

Трусов здобув другу медаль Паралімпіади-2024

Розпочавши фінал 2 вересня, з п'ятого проміжного результату після стартового басейну, українець заплив у трійку лідерів вже після 100 м дистанції.

На другу сходинку подіуму Трусов виплив на заключних 50 метрах — випередив аргентинця Іньякі Басілоффа та 0.1 секунди. Від нового паралімпійського чемпіона Федеріко Біцеллі українець відстав на 1.47 секунди.

Інший українець у фіналі 400-метрівки, 21-річний Юрій Шенгур, посів у фіналі восьме місце з відставанням від Біцеллі у 34 секунди.

Паралімпіада-2024. Плавання вільним стилем (400 м, клас S7)

  • Федеріко Біцеллі (Італія) 4:38.70 хвилини

  • Андрій Трусов (Україна) 4:40.17

  • Іньякі Басілофф (Аргентина) 4:40.27

  • ...

  • 8. Юрій Шенгур (Україна) 5:13.31

Що означає нагорода Андрія Трусова

  • Друге "срібло" українця в Парижі після фінішу на другій позиції 200-метрівки комплексом у змагальний день суботи, 31 серпня.

  • За кар'єру 24-річний плавець зіграв уже сім паралімпійських медалей. Дві з них — золоті відзнаки Токіо-2020, решта — "срібло".

  • Шоста срібна (та 19-та — усіх ґатунків) медаль України в змаганнях із плавання Паралімпіади-2024. В усіх видах спорту нагорода стала вже 28-ю для "синьо-жовтих" у Парижі.

  • Трусов — уже сьомий мультимедаліст збірної України на Паралімпіаді-2024. По дві нагороди в Парижі зі складу "синьо-жовтих" наразі збирали лише плавці.

Андрій Трусов: що відомо

24-річний параплавець збірної України виступає в класі S7 та представляє Донеччину.

Андрій є семиразовим призером Паралімпійських ігор. У 2021 році — паралімпійський чемпіон 100-метрівки на спині та 50-метрівки вільним стилем.

Також Трусов — 10-разовий чемпіон світу з параплавання на спині, комплексом, батерфляєм і вільним стилем. Чинний чемпіон Європи у п'яти дисциплінах.

На Паралімпіаді-2024 Трусов також фінішував другим у плаванні брасом на дистанції 100 метрів, але результат українця був дискваліфікований.

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