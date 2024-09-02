Украинский пловец Трусов стал серебряным призером Паралимпиады-2024

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал 2 сентября свою вторую медаль Паралимпиады-2024 — "серебро" на дистанции 400 метров свободным стилем в классе S7.

Трусов получил вторую медаль Паралимпиады-2024

Начав финал 2 сентября, с пятого промежуточного результата после стартового бассейна, украинец заплыл в тройку лидеров уже после 100 м дистанции.

На вторую ступень подиума Трусов выплыл на заключительных 50 метрах — опередил аргентинца Иньяки Басилоффа и 0.1 секунды. От нового паралимпийского чемпиона Федерико Бицелли украинец отстал на 1:47 секунды.

Другой украинец в финале 400-метровки, 21-летний Юрий Шенгур, занял в финале восьмое место с отставанием от Бицелли в 34 секунды.

Паралимпиада-2024. Плавание свободным стилем (400 м, класс S7)

Федерико Бицелли (Италия) 4:38.70 минуты

Андрей Трусов (Украина) 4:40.17

Иньяки Басилофф (Аргентина) 4:40.27

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8. Юрий Шенгур (Украина) 5:13.31

Что означает награда Андрея Трусова

Второе "серебро" украинца в Париже после финиша на второй позиции 200-метровки комплексом в соревновательный день субботы, 31 августа.

За карьеру 24-летний пловец сыграл уже семь паралимпийских медалей. Две из них — золотые награды Токио-2020, остальные — "серебро".

Шестая серебряная (и 19-я — всех сортов) медаль Украины в соревнованиях по плаванию Паралимпиады-2024. Во всех видах спорта награда стала уже 28-й для "сине-желтых" в Париже.

Трусов уже седьмой мультимедалист сборной Украины на Паралимпиаде-2024. По две награды в Париже из состава "сине-желтых" собирали только плавники.

Андрей Трусов: что известно

24-летний параплаватель сборной Украины выступает в классе S7 и представляет Донбасс.

Андрей является семикратным призером Паралимпийских игр. В 2021 году паралимпийский чемпион 100-метровки на спине и 50-метровки свободным стилем.

Также Трусов — 10-кратный чемпион мира по параплаванию на спине, комплексом, баттерфляем и свободным стилем. Действующий чемпион Европы по пяти дисциплинам.

На Паралимпиаде-2024 Трусов также финишировал вторым по плаванию брассом на дистанции 100 метров, но результат украинца был дисквалифицирован.