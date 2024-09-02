Паралимпиада-2024. Украина завоевала еще 8 медалей за четвертый день соревнований

В четвертый день соревнований на Паралимпийских играх-2024 Украина завоевала еще восемь медалей. Из них два золота, одна серебряная награда и еще пять бронзовых.

Украина продолжает искусно добывать медали на Паралимпиаде-2024

Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, 1 сентября, в четвертый соревновательный день Паралимпиады в Париже, наши спортсмены получили еще восемь наград.

Золотые медали у Оксаны Зубковской и Михаила Сербина. Серебро завоевал Роман Полянский. Бронзовые призеры — Евгений Богодайко, Артем Колинько, Даниил Чуфаров, Даниил Семенихин, Анна Гонтарь.

Благодарю спортсменов, тренеров и всех, кто работает с нашей командой. Каждый успех украинцев и украинок вдохновляет все наше государство, отметил Зеленский. Поделиться

Украинская сборная получила 11 медалей в день

Как отмечается, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в смешанном парном разряде по настольному теннису в классе XD17, ставшей первой в истории Украины медалью в этом виде на Паралимпийских играх.

В толкании ядра в классе F12 Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую медали, что стало первым двойным подиумом для Украины на этих Играх. Пономаренко установил личный рекорд с результатом 16,12 м.