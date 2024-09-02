Паралимпиада-2024. Украина завоевала еще 8 медалей за четвертый день соревнований
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Паралимпиада-2024. Украина завоевала еще 8 медалей за четвертый день соревнований

Владимир Зеленский
Паралимпиада-2024. Украина завоевала еще 8 медалей за четвертый день соревнований
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В четвертый день соревнований на Паралимпийских играх-2024 Украина завоевала еще восемь медалей. Из них два золота, одна серебряная награда и еще пять бронзовых.

Главные тезисы

  • Украина завоевала 8 медалей (2 золота, 1 серебро, 5 бронзы) на четвертом дне Паралимпиады-2024 в Париже.
  • Среди победителей украинских спортсменов выделяются Оксана Зубковская, Михаил Сербин, Роман Полянский и другие.
  • Успехи команды вдохновляют государство, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
  • Виктор Дидух и Ирина Шинкарева стали первыми украинцами, завоевавшими медаль в настольном теннисе на Паралимпийских играх.
  • Украинские спортсмены продолжают радовать своими достижениями и устанавливают новые рекорды на спортивных аренах.

Украина продолжает искусно добывать медали на Паралимпиаде-2024

Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, 1 сентября, в четвертый соревновательный день Паралимпиады в Париже, наши спортсмены получили еще восемь наград.

Золотые медали у Оксаны Зубковской и Михаила Сербина. Серебро завоевал Роман Полянский. Бронзовые призеры — Евгений Богодайко, Артем Колинько, Даниил Чуфаров, Даниил Семенихин, Анна Гонтарь.

Благодарю спортсменов, тренеров и всех, кто работает с нашей командой. Каждый успех украинцев и украинок вдохновляет все наше государство, отметил Зеленский.

Украинская сборная получила 11 медалей в день

Как отмечается, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в смешанном парном разряде по настольному теннису в классе XD17, ставшей первой в истории Украины медалью в этом виде на Паралимпийских играх.

В толкании ядра в классе F12 Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую медали, что стало первым двойным подиумом для Украины на этих Играх. Пономаренко установил личный рекорд с результатом 16,12 м.

  • Егор Дементьев выиграл серебро в велотреке, а Ярослав Денисенко стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине в классе S12.

  • Анна Стеценко завоевала серебряную медаль на 100 метрах на спине в классе S12 и бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем.

  • Антон Коль завоевал бронзу на дистанции 50 метров на спине в классе S1, что стало его второй наградой на этих Играх.

  • Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали серебро и бронзу в плавании на дистанции 200 м комплексным стилем в классе SM7.

  • Марина Пиддубная завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S11.

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