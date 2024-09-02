Паралімпіада-2024. Україна здобула ще 8 медалей за четвертий день змагань
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Паралімпіада-2024. Україна здобула ще 8 медалей за четвертий день змагань

Володимир Зеленський
Паралімпіада-2024. Україна здобула ще 8 медалей за четвертий день змагань

У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула ще вісім медалей. З них два золота, одну срібну нагороду та ще пʼять бронзових.

Головні тези:

  • Українські спортсмени на Паралімпіаді-2024 здобули вже 8 медалей за четвертий день змагань, включаючи два золота, одне срібло та пʼять бронзових.
  • Історичний успіх збірної України - Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова першими в історії країни здобули медаль у змішаному парному розряді на Паралімпійських іграх.
  • Володимир Пономаренко та Роман Данилюк стали першими подвійними призерами для України на цих іграх, здобувши срібло та бронзу в штовханні ядра класу F12.
  • Паралімпійська спортсменка Анна Стеценко впевнено виступила на змаганнях, здобувши срібло та бронзу у плаванні на спині у класі S12.

Україна продовжує майстерно здобувати медалі на Паралімпіаді-2024

Як зазначає президент України Володимир Зеленський, 1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпіади в Парижі, наші спортсмени здобули ще вісім нагород. 

Золоті медалі в Оксани Зубковської та Михайла Сербіна. Срібло виборов Роман Полянський. Бронзові призери — Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар.

Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу, — зазначив Зеленський.

Українська збірна здобула 11 медалей за день

Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.

У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.

  • Єгор Дементьєв виграв срібло у велотреку, а Ярослав Денисенко став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.

  • Анна Стеценко виборола срібну медаль на 100 метрах на спині у класі S12 і бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем.

  • Антон Коль здобув бронзу на дистанції 50 метрів на спині у класі S1, що стало його другою нагородою на цих Іграх.

  • Андрій Трусов та Євгеній Богодайко завоювали срібло і бронзу в плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.

  • Марина Піддубна здобула бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.

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Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день
Володимир Зеленський
Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 11 медалей за день
Категорія
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