Паралімпіада-2024. Україна здобула ще 8 медалей за четвертий день змагань

У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула ще вісім медалей. З них два золота, одну срібну нагороду та ще пʼять бронзових.

Україна продовжує майстерно здобувати медалі на Паралімпіаді-2024

Як зазначає президент України Володимир Зеленський, 1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпіади в Парижі, наші спортсмени здобули ще вісім нагород.

Золоті медалі в Оксани Зубковської та Михайла Сербіна. Срібло виборов Роман Полянський. Бронзові призери — Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар.

Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу, — зазначив Зеленський. Поширити

Українська збірна здобула 11 медалей за день

Як зазначається, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу в змішаному парному розряді з настільного тенісу у класі XD17, що стало першою в історії України медаллю у цьому виді на Паралімпійських іграх.

У штовханні ядра в класі F12 Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову медалі, що стало першим подвійним подіумом для України на цих Іграх. Пономаренко також встановив особистий рекорд з результатом 16,12 м.