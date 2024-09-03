Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук виборола бронзову медаль у змаганнях з бігу на 400 метрів на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Що відомо про досягнення Ботурчук і поповнення медальної скарбнички збірної України на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Зазначається, що 39-річна Ботурчук у фінальному забігу на дистанцію в 400 метрів посіла третє місце.

У фінальному забігу українська спортсменка подолала дистанцію з часом 55.67 секунд. Це накращий для неї результат у сезоні-2024.

Українка поступилась лише спортсменці з Куби Омарі Дуранд Еліас та атлетці з Ірану Агар Сафарзаде Гахдеріяні.

Оксана Ботурчук

Бронзова медаль дозволила Ботурчук продовжити медальну серію. Вона завоювала нагороди на п'яти Паралімпійських іграх поспіль.

Окрім того, параатлетка стала одноосібною рекордсменкою за кількістю медалей у легкій атлетиці серед представників України, здобувши загалом вже 11 медалей.

Ботурчук дебютувала на Паралімпійських іграх у Пекіні. На 400-метрівці вона здобуває медаль вчетверте поспіль. Поповнити колекцію нагород українка спробує ще цьогоріч — у забігу на 100 м.

Що відомо про медалі українських паралімпійців у Парижі

Золото

Олександр Комаров . Плавання, 100 метрів вільним стилем, клас S5.

Оксана Зубковська . Легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12.

Михайло Сербін . Плавання, 100 метрів на спині, клас S11.

Денис Остапченко . Плавання, 50 метрів на спині, клас S3.

Ігор Цвєтов. Легка атлетика, біг на 100 м, клас Е35.

Срібло

Антон Коль . Плавання, 100 метрів на спині, клас S1.

Ірина Пойда . Плавання, 200 метрів вільним стилем, 100 метрів вільним стилем, клас S5.

Владислав Білий . Легка атлетика, метання списа, клас F38.

Наталія Кобзар . Легка атлетика, біг на 200 м, клас T37.

Володимир Пономаренко . Легка атлетика, штовхання ядра, клас F12.

Анна Стеценко . Плавання, 100 метрів на спині, клас S12.

Єгор Дементьєв . Трековий велоспорт, гонка переслідування, клас С5.

Андрій Трусов. Плавання, 200 метрів комплексом, клас SM7, 400 метрів вільним стилем, клас S7.

Роман Полянський . Академічне веслування, одиночки, клас PR1.

Ілля Яременко . Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S13.

Анна Гонтар . Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S6.

Олександр Комаров . Плавання, 200 метрів вільним стилем, клас S5.

Роман Данилюк . Легка атлетика, штовхання ядра, клас F12.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова . Настільний теніс, змішаний парний розряд, клас XD17.

Ярослав Денисенко . Плавання, 100 метрів на спині, клас S12.

Анна Стеценко . Плавання, 400 метрів вільним стилем, клас S13.

Антон Коль . Плавання, 50 метрів на спині, клас S1.

Євген Богодайко . Плавання, 200 метрів комплексом, клас SM7.

Марина Піддубна . Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S11.

Артем Колінько. Бочча, клас ВС4.

Данило Чуфаров. Плавання, 100 метрів на спині, клас S11.

Євгеній Богодайко. Плавання, 100 метрів брасом, клас SB6.

Бронза