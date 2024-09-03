Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук виборола бронзову медаль у змаганнях з бігу на 400 метрів на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
Головні тези:
- Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула бронзу в бігу на 400 метрів на Паралімпіаді-2024 у Парижі, продовживши свою медальну серію до п'яти змагань поспіль.
- Ботурчук стала одноосібною рекордсменкою за кількістю медалей у легкій атлетиці серед українських спортсменів, здобувши загалом 11 медалей.
- Паралімпійський успіх України підтверджується іншими переможцями, які здобули золото, срібло та бронзу у різних видах спорту на Паралімпіаді-2024.
- Українські паралімпійці продемонстрували високий рівень спортивної майстерності та взаємопідтримку, виступаючи на міжнародній арені.
- Медальний результат Оксани Ботурчук та інших українських спортсменів на Паралімпіаді-2024 свідчить про постійний розвиток та успішне виступання українського спорту у світі.
Що відомо про досягнення Ботурчук і поповнення медальної скарбнички збірної України на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Зазначається, що 39-річна Ботурчук у фінальному забігу на дистанцію в 400 метрів посіла третє місце.
У фінальному забігу українська спортсменка подолала дистанцію з часом 55.67 секунд. Це накращий для неї результат у сезоні-2024.
Українка поступилась лише спортсменці з Куби Омарі Дуранд Еліас та атлетці з Ірану Агар Сафарзаде Гахдеріяні.
Бронзова медаль дозволила Ботурчук продовжити медальну серію. Вона завоювала нагороди на п'яти Паралімпійських іграх поспіль.
Окрім того, параатлетка стала одноосібною рекордсменкою за кількістю медалей у легкій атлетиці серед представників України, здобувши загалом вже 11 медалей.
Ботурчук дебютувала на Паралімпійських іграх у Пекіні. На 400-метрівці вона здобуває медаль вчетверте поспіль. Поповнити колекцію нагород українка спробує ще цьогоріч — у забігу на 100 м.
Що відомо про медалі українських паралімпійців у Парижі
Золото
Олександр Комаров. Плавання, 100 метрів вільним стилем, клас S5.
Оксана Зубковська. Легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12.
Михайло Сербін. Плавання, 100 метрів на спині, клас S11.
Денис Остапченко. Плавання, 50 метрів на спині, клас S3.
Ігор Цвєтов. Легка атлетика, біг на 100 м, клас Е35.
Срібло
Антон Коль. Плавання, 100 метрів на спині, клас S1.
Ірина Пойда. Плавання, 200 метрів вільним стилем, 100 метрів вільним стилем, клас S5.
Владислав Білий. Легка атлетика, метання списа, клас F38.
Наталія Кобзар. Легка атлетика, біг на 200 м, клас T37.
Володимир Пономаренко. Легка атлетика, штовхання ядра, клас F12.
Анна Стеценко. Плавання, 100 метрів на спині, клас S12.
Єгор Дементьєв. Трековий велоспорт, гонка переслідування, клас С5.
Андрій Трусов. Плавання, 200 метрів комплексом, клас SM7, 400 метрів вільним стилем, клас S7.
Роман Полянський. Академічне веслування, одиночки, клас PR1.
Ілля Яременко. Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S13.
Анна Гонтар. Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S6.
Олександр Комаров. Плавання, 200 метрів вільним стилем, клас S5.
Роман Данилюк. Легка атлетика, штовхання ядра, клас F12.
Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова. Настільний теніс, змішаний парний розряд, клас XD17.
Ярослав Денисенко. Плавання, 100 метрів на спині, клас S12.
Анна Стеценко. Плавання, 400 метрів вільним стилем, клас S13.
Антон Коль. Плавання, 50 метрів на спині, клас S1.
Євген Богодайко. Плавання, 200 метрів комплексом, клас SM7.
Марина Піддубна. Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S11.
Артем Колінько. Бочча, клас ВС4.
Данило Чуфаров. Плавання, 100 метрів на спині, клас S11.
Євгеній Богодайко. Плавання, 100 метрів брасом, клас SB6.
Бронза
Анна Гонтар. Плавання, 100 метрів брасом, клас SB5.
Данило Семеніхін. Плавання, 100 метрів брасом, клас SB5.
Сергій Паламарчук. Плавання, 50 метрів на спині, клас S3.
Олексій Вірченко. Плавання, 50 метрів вільним стилем, клас S13.
Олександр Литвиненко. Легка атлетика, стрибки у довжину, клас T36.
Зоя Овсій. Легка атлетика, метання дисків, клас F53.
Оксана Ботурчук. Легка атлетика, біг на 400 м, клас T12.
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