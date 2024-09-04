Паралимпиада-2024. Пловец Денисенко завоевал десятое «золото» для Украины
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Паралимпиада-2024. Пловец Денисенко завоевал десятое «золото» для Украины

Ярослав Денисенко
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский пловец Ярослав Денисенко завоевал первое место, преодолев 100-метровку свободным стилем в классе S12 за 53.11 секунды. На втором месте тоже оказался спортсмен из Украины — Максим Веракса.

Главные тезисы

  • Ярослав Денисенко стал победителем 100-метровки вольным стилем в классе S12 на Паралимпиаде-2024, принеся Украине еще одну золотую медаль.
  • Украинские спортсмены завоевали десять золотых медалей на Паралимпиаде-2024 в различных дисциплинах, включая плавание и легкую атлетику.
  • На втором месте в плавании на Паралимпиаде-2024 также оказался украинец Максим Веракса, заняв серебро в классе S12.

Денисенко выиграл золото на Паралимпиаде-2024

Спортсмен дебютировал на Паралимпийских играх этого года. Он принес Украине десятое золото на этом турнире.

Денисенко совершил рывок на заключительном из двух бассейнов, что и обеспечило ему победу. До него он занимал четвертую строчку.

Ярослав Денисенко принес Украине еще одну победу

На втором месте оказался украинец Максим Веракс. Он взял серебро с результатом в 53.64 секунды.

Веракса на 0,53 секунды отстал от победителя и всего-навсего на 0,01 опередил азербайджанца Романа Салея. Украинский спортсмен является чемпионом трех Паралимпийских игр (2008, 2012, 2016), 12-кратным чемпионом мира и действующим призером Евро-2024 сразу в двух дисциплинах.

В финал также прошел украинец Илья Яременко. Он проплыл стометровку за 54.63 секунды и оказался на седьмом месте.

Результаты украинцев на Паралимпийских играх 2024 года

Представители нашей страны завоевали десять золотых медалей: по пять принесли пловцы и легкоатлеты.

Кроме Денисенко, первые места в плавании добыли Александр Комаров, Денис Остапченко, Юрий Шенгур и Михаил Сербин.

"Золото" за прыжки в длину в классе T12 получила Оксана Зубковская. Также первое место за толкание ядра в классе F20 завоевал Александр Яровой.

Золотые медали для Украины принесли еще три бегуна: Наталья Кобзарь, Юлия Шуляр и Игорь Цветов.

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