Паралімпіада-2024. Плавець Денисенко виборов десяте «золото» для України

Український плавець Ярослав Денисенко здобув перше місце, здолавши 100-метрівку вільним стилем у класі S12 за 53.11 секунди. На другому місці опинився теж спортсмен з України — Максим Веракса.

Денисенко виграв золото на Паралімпіаді-2024

Спортсмен дебютував на Паралімпійських іграх цього року. Він приніс Україні десяте «золото» на цьому турнірі.

Денисенко зробив ривок на заключному з двох басейнів, що й забезпечило йому перемогу. До нього він займав четверту сходинку.

Ярослав Денисенко приніс Україні ще одну перемогу

На другому місці опинився українець Максим Веракса. Він взяв «срібло» з результатом у 53.64 секунди.

Веракса на 0,53 секунди відстав від переможця і всього лише на 0,01 випередив азербайджанця Рамана Салея. Український спортсмен наразі є чемпіоном трьох Паралімпійських ігор (2008, 2012, 2016), 12-разовим чемпіоном світу та чинним призером Євро-2024 одразу у двох дисциплінах.

У фінал також пройшов українець Ілля Яременко. Він проплив стометрівку за 54.63 секунди та опинився на сьомому місці.

Результати українців на Паралімпійських іграх 2024 року

Представники нашої країни здобули десять золотих медалей: по п’ять принесли плавці та легкоатлети.

Окрім Денисенка, перші місця у плаванні вибороли Олександр Комаров, Денис Остапченко, Юрій Шенгур та Михайло Сербін.

«Золото» за стрибки у довжину у класі T12 отримала Оксана Зубковська. Також перше місце за штовхання ядра у класі F20 виборов Олександр Яровий.