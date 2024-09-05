Украинская атлетка Мария Помазан завоевала золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже
Категория
Спорт
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Украинская атлетка Мария Помазан завоевала золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже

Мария Помазан
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Украинская атлетка Мария Помазан стала золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже, победив в соревнованиях по толканию ядра среди женщин.

Главные тезисы

  • Мария Помазан победила в толкании ядра на Паралимпиаде-2024 и стала трехкратной паралимпийской чемпионкой в этом виде спорта.
  • Украинцы Ярослав Денисенко и сборная по плаванию также демонстрировали превосходную подготовку, завоевав золотые медали на соревнованиях.
  • Украина в общей сложности завоевала восемь медалей на Паралимпиаде-2024, показав отличные результаты в различных видах спорта.
  • Украинские спортсмены продолжают показывать выдающиеся результаты на международных соревнованиях, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.

Что известно об историческом достижении Помазан

Отмечается, что эта золотая медаль сделала Помазан трехкратной паралимпийской чемпионкой по толчке ядра.

В своих карьере атлетка завоевала 5 наград по результатам выступлений на Паралимпийских играх.

Помазан в финале толкнул ядро на 12.75 м, что стало лучшим результатом в сезоне.

Ее соперница — спортсменка из Китая Ван Юнь смогла толкнуть ядро всего в 11.94 м.

В коллекции наград Помазан теперь золотые медали в толчке ядра из Лондона (2012), Токио (2021) и Парижа.

Что известно об успехах украинских паралимпийцев в Париже

Сборная Украины по плаванию победила в смешанной эстафете. Эта медаль стала третьим украинским золотом на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпийских игр-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. В финальном заплыве украинцы вырвали золотую награду на последнем этапе.

Украинский пловец Ярослав Денисенко завоевал первое место, преодолев 100-метровку свободным стилем в классе S12 за 53.11 секунды. На втором месте оказался спортсмен из Украины — Максим Веракса.

Спортсмен дебютировал на Паралимпийских играх этого года. Он принес Украине десятое золото на этом турнире.

В четвертый день соревнований на Паралимпийских играх-2024 Украина завоевала еще восемь медалей. Из них два золота, одна серебряная награда и еще пять бронзовых.

Золотые медали у Оксаны Зубковской и Михаила Сербина. Серебро завоевал Роман Полянский. Бронзовые призеры — Евгений Богодайко, Артем Колинько, Даниил Чуфаров, Даниил Семенихин, Анна Гонтарь.

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