Паралимпиада-2024. Павел Баль получил первую в истории Украины «бронзу» в гендбайке

Украина впервые в своей истории получила медаль на Паралимпийских играх по гендбайку. Львовский спортсмен Павел Баль завоевал «бронзу», преодолев шоссейную гонку за 1:37:03 часа.

Баль получил «бронзу» по гендбайку на Паралимпиаде-2024

Украинский спортсмен прошел первый отрезок дистанции в 14,2 км за 24:20 минуты. Это был третий результат.

На третьем отрезке дистанции в 42,6 км Баль опустился на четвертое место, однако смог вернуться в тройку лидеров.

На преодоление всей дистанции спортсмену от Украины понадобилось чуть больше часа 37 минут.

Украинский паравелосипедист всего на 53 секунды перегнал португальца Луиса Кошту.

Тройка лидеров по генбайку на Паралимпиаде-2024 выглядит так:

Лидер Митч Чемодан из Нидерландов, преодолевший дистанцию за 1:33:12 часа. На втором месте француз Луи Верно с результатом в 1:34:27. Замыкает тройку лидеров Павел Баль. Его результат — 1:37:03 часа.

Баль впервые выступал на летних Паралимпийских играх. В 2022 году он участвовал в зимней Паралимпиаде, где попробовал свои силы в биатлоне и лыжных гонках, однако не получил медалей.

Паралимпийские игры-2024: успехи Украины

Дзюдоистка Анжела Гаврисюк 5 сентября получила бронзу в классе J1. Она заняла третье место в весе до 57 кг.

У Украины есть 56 медалей на Паралимпиаде-2024. Из них 15 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых.

Больше медалей принесли пловцы — 32 штуки. Из них семь “золота”, 12 “серебра” и 13 “бронз”.

Команда Украины находится на шестой строчке в общем рейтинге Паралимпийских игр в Париже.

Больше остальных медалей завоевали спортсмены из Китая. По данным на вечер 5 сентября, в их копилке 149 медалей.