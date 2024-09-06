Паралимпиада-2024. Украинка Федота-Исаева стала бронзовым призером в фехтовании на шпагах
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Паралимпиада-2024. Украинка Федота-Исаева стала бронзовым призером в фехтовании на шпагах

Федота-Исаева
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская спортсменка Елена Федота-Исаева принесла Украине вторую награду по фехтованию на колесных креслах на шпагах в категории В на Паралимпиаде-2024. В матче за "бронзу" 9 сентября спортсменка разгромила представительницу Гонконга Тун Нга Тин со счетом 15:6.

Главные тезисы

  • Елена Федота-Исаева стала бронзовым призером на Паралимпиаде-2024 в фехтовании на шпагах, победив представительницу Гонконга в матче за медаль.
  • Федота-Исаева является опытной спортсменкой с многочисленными достижениями в фехтовании, имеет уникальную коллекцию наград на мировых и европейских соревнованиях.
  • Это 65-я медаль Украины на Паралимпиаде-2024 в Париже, а для 38-летней Федоты-Исаевой Паралимпиада-2024 стала второй в карьере.
  • На Паралимпиаде-2024 в Париже Федота-Исаева выступит также в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах, где сразится с командой Италии.
  • Елена Федота-Исаева - представительница Харьковщины, серебряный призер Паралимпиады-2020 и многократная медалистка мировых и европейских чемпионатов по фехтованию.

Федота-Исаева завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Это 65-я медаль Украины на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Для 38-летней Федоты-Исаевой Паралимпиада-2024 стала второй в карьере. Украинка дебютировала в Токио-2020, где получила две серебряные награды: в одиночном турнире на шпагах и командной сабле.

В Париже-2024 Федота-Исаева принесла Украине первую медаль в фехтовании на колесных креслах: победила в "бронзовом" финале на сабле представительницу Китая Ао Ланжу (15:3). Однако в четвертьфинале соревнований в одиночной шпаге потерпела поражение и вынуждена была пробиваться к матчу за "бронзу" из-за утешительных поединков.

В первой отрадной схватке украинка одержала победу над американкой Эллен Геддес (15:4), а в следующем матче выбила японку Анри Сакурай (15:7). В полуфинале утешительных стычек напряженная борьба продолжалась до последних минут, но Федота-Исаева смогла одолеть китаянку Ао Ланджу со счетом 15:13.

В бронзовом финале украинка встретилась с дебютанткой Паралимпийских игр Тун Нга Тин. Елена первой пропустила укол, однако сразу отыграла очко и завладела преимуществом. В итоге Федота-Исаева разгромила представительницу Гонконга 15:6.

Федота-Исаева на Паралимпиаде

Паралимпиада-2024. Фехтование на колёсных креслах (женщины, шпага, категория В) — матч за "бронзу"

Елена Федота-Исаева (Украина, 9) - Тун Нга Тин (Гонконг, 5), 15:6

На Паралимпиаде-2024 в Париже Федота-Исаева выступит еще в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Украинские фехтовальщицы проведут матч против Италии в субботу, 7 сентября.

Елена Федота-Исаева: что известно

38-летняя фехтовальщица на колёсных креслах является представительницей Харьковщины. Серебряный призер Паралимпиады-2020 по фехтованию на саблях в категории В, а также серебряный призер командных соревнований на шпагах.

Трижды серебряный призер и бронзовая медалистка мирового первенства (2019, 2021, 2023).

Дважды победительница, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы-2022.

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