Український легкоатлет Цвєтов завоював друге золото на Паралімпіаді-2024

7 вересня на Паралімпіаді у Парижі знову лунає український гімн після вражаючої перемоги легкоатлета Ігора Цвєтова.

Новий тріумф Цвєтова на Паралімпіаді-2024

Ігорю вдалося знову поповнити медальну скарбничку України найвищою нагородою у легкій атлетиці.

На дистанції 200 м клас T35 він виборов золоту медаль.

Варто зазначити, що Україну у цій дисципліні також представляв Іван Тєтюхін, який зміг фінішувати п'ятим .

Легка атлетика. Біг на 200 м. Клас T35:

1. Ігор Цвєтов (Україна) — 23,19

2. Дмитро Сафронов (нейтрал) — 23,78

3. Артем Калашян (нейтрал) — 23,88

Що важливо розуміти, на Паралімпіаді-2024 Ігор Цвєтов також зміг вибороти золото на дистанції у 100 метрів.

Легкоатлет відверто зізнався журналістам, що підготовка до змагань була важкою через звуки вибухів.

Як уже згадувалося раніше, під час Паралімпіади 2021 року Ігор Цвєтов здобув срібло. Тоді легкоатлет відмовився від спільного фото з росіянами на п'єдесталі.

Зеленський відреагував на вражаючі успіхи українських паралімпійців

Як зазначив глава держави, він та вся Україна пишається новими перемогами наших спортсменів.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що протягом восьмого і девʼятого днів Паралімпійських ігор — 2024 українська збірна здобула 15 медалей.

Три золоті вибороли Марія Помазан у штовханні ядра, Наталія Ніколайчик у змаганнях із дзюдо, Єгор Дементьєв у груповій гонці. Також маємо 5 срібних і 7 бронзових. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, кожен з успіхів українців та українок надихає всіх нас, а також прославляє український дух на міжнародній арені!