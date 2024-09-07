Украинский легкоатлет Цветов завоевал второе золото на Паралимпиаде-2024

7 сентября на Паралимпиаде в Париже снова раздается украинский гимн после еще одной победы легкоатлета Игоря Цветова.
Главные тезисы
- Игорь Цветов – украинский легкоатлет, который снова удивил всех уже второй победой на Паралимпиаде-2024.
- Он стал обладателем золотых медалей на дистанциях 100 м и 200 м класса T35.
- Владимир Зеленский заявил, что гордится успехами украинских спортсменов и подчеркивает важность их достижений для всех украинцев.
Новый триумф Цветова на Паралимпиаде-2024
Игорю удалось снова пополнить медальную копилку Украины высшей наградой в легкой атлетике.
На дистанции 200 м класс T35 он завоевал золотую медаль.
Следует отметить, что Украину в этой дисциплине также представлял Иван Тетюхин, который смог финишировать пятым.
Легкая атлетика. Бег на 200 м. Класс T35:
1. Игорь Цветов (Украина) — 23,19
2. Дмитрий Сафронов (нейтрал) — 23,78
3. Артем Калашян (нейтрал) — 23,88
Что важно понимать, на Паралимпиаде-2024 Игорь Цветов также смог завоевать золото на дистанции в 100 метров.
Легкоатлет откровенно признался журналистам, что подготовка к соревнованиям была тяжелой из-за звуков взрывов.
Как уже упоминалось ранее, во время Паралимпиады 2021 года Игорь Цветов завоевал серебро. Тогда легкоатлет отказался от совместного фото с россиянами на пьедестале.
Зеленский отреагировал на поразительные успехи украинских паралимпийцев
Как отметил глава государства, он и вся Украина гордятся новыми победами наших спортсменов.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в течение восьмого и девятого дней Паралимпийских игр — 2024 украинская сборная завоевала 15 медалей.
По словам президента каждый из успехов украинцев и украинок вдохновляет всех нас, а также прославляет украинский дух на международной арене!
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