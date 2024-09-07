Украинский легкоатлет Цветов завоевал второе золото на Паралимпиаде-2024
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Украинский легкоатлет Цветов завоевал второе золото на Паралимпиаде-2024

Игорь Цветов
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Источник:  online.ua

7 сентября на Паралимпиаде в Париже снова раздается украинский гимн после еще одной победы легкоатлета Игоря Цветова.

Главные тезисы

  • Игорь Цветов – украинский легкоатлет, который снова удивил всех уже второй победой на Паралимпиаде-2024.
  • Он стал обладателем золотых медалей на дистанциях 100 м и 200 м класса T35.
  • Владимир Зеленский заявил, что гордится успехами украинских спортсменов и подчеркивает важность их достижений для всех украинцев.

Новый триумф Цветова на Паралимпиаде-2024

Игорю удалось снова пополнить медальную копилку Украины высшей наградой в легкой атлетике.

На дистанции 200 м класс T35 он завоевал золотую медаль.

Следует отметить, что Украину в этой дисциплине также представлял Иван Тетюхин, который смог финишировать пятым.

Легкая атлетика. Бег на 200 м. Класс T35:

1. Игорь Цветов (Украина) — 23,19

2. Дмитрий Сафронов (нейтрал) — 23,78

3. Артем Калашян (нейтрал) — 23,88

Что важно понимать, на Паралимпиаде-2024 Игорь Цветов также смог завоевать золото на дистанции в 100 метров.

Легкоатлет откровенно признался журналистам, что подготовка к соревнованиям была тяжелой из-за звуков взрывов.

Как уже упоминалось ранее, во время Паралимпиады 2021 года Игорь Цветов завоевал серебро. Тогда легкоатлет отказался от совместного фото с россиянами на пьедестале.

Зеленский отреагировал на поразительные успехи украинских паралимпийцев

Как отметил глава государства, он и вся Украина гордятся новыми победами наших спортсменов.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в течение восьмого и девятого дней Паралимпийских игр — 2024 украинская сборная завоевала 15 медалей.

Три золота завоевали Мария Помазан в толкании ядра, Наталья Николаевчик в соревнованиях по дзюдо, Егор Дементьев в групповой гонке. Также есть 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента каждый из успехов украинцев и украинок вдохновляет всех нас, а также прославляет украинский дух на международной арене!

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