Український велосипедист Єгор Дементьєв виборов золоту медаль в груповій шосейній гонці на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Що відомо про триумфальний виступ Дементьєва на Паралімпіаді у Парижі

Зазначається, що 37-річний український спортсмен-паралімпієць посів перше місце у велогонці на дистанцї 14,2 км серед спортсменів класів C4-5.

Це вже друга нагорода Дементьєв у цьому році. До цього він став срібним призером в особистому переслідуванні на треку.

Під час велогонки головними суперниками українця були французи Кевін ле Канфф і Гатьєн ле Руссо, а також нідерландець Мартен ван де Пол.

Всі четверо велогонщиків при цьому завершили заїзд з однаковим часом.

Однак, фотофініш яскраво продемонстрував, що Дементьєв був першим.

Зокрема, він випередив ле Канффа на цілий корпус велосипеда. Третім став ван де Пол.

Єгор Дементьєв (Україна) Кевін ле Канфф (Франція) Мартен ван де Пол (Нідерланди)

Загалом Дементьєв завоював п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор різних років. Утім, у груповій гонці українець переміг уперше з часів Лондона-2012. Тоді він також тріумфував в шосейній індивідуалці.

Що відомо про успішні виступи інших українських спортсменів

Українська легкоатлетка Людмила Даниліна завоювала срібну медаль у забігу на півтора кілометри на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Зазначається, що за результатами виступу Даниліна встановила власний рекорд, подолавши дистанцію з часом 4:28.40 хвилини.

Українську атлетку випередила лише суперниця з Польщі Барбара Бєгановскі-Заяц.

Даниліна поступилась полячці лише двома секундами.

Максим Ніколенко завойовує "бронзу" Паралімпійських ігор-2024 у настільному тенісі у класі MS8.

Наразі Україна займає сьому сходинку у загальному медальному заліку Паралімпіади-2024 у Парижі, маючи в своєму активі 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових медалей.