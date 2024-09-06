Українська легкоатлетка Людмила Даниліна завоювала срібну медаль у забігу на півтора кілометри на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Що відомо про успішний виступ Даниліної

Зазначається, що за результатами виступу Даниліна встановила власний рекорд, подолавши дистанцію з часом 4:28.40 хвилини.

Українську атлетку випередила лише суперниця з Польщі Барбара Бєгановскі-Заяц.

Даниліна поступилась полячці лише двома секундами.

Доповнила п'єдестал бразилійка Антонія Кейла да Сілва Баррос. Вона відстала від досвідченої українки на 1 секунду.

Даниліна продовжила власну медальну серію на Паралімпійських іграх.

Вона розпочалася в 2016 році з "бронзи" в Ріо-де-Жанейро, а продовжилася в 2021-му срібною нагородою Токіо. Усі медалі українка завоювала в бігу на 1,5 тис м.

Барбара Бєгановска-Заяц (Польща)

Людмила Даниліна (Україна)

Антонія Кейла да Сілва Баррос (Бразилія)

Що відомо про успішні виступи інших українських спортсменів

Максим Ніколенко завойовує "бронзу" Паралімпійських ігор-2024 у настільному тенісі у класі MS8.

У півфіналі українець прикро поступився супернику з Китаю 2:3.

Наразі Україна займає сьому сходинку у загальному медальному заліку Паралімпіади-2024 у Парижі, маючи в своєму активі 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових медалей.

Розклад виступів українських спортсменів у п’ятницю, 6 вересня: