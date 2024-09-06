Українська легкоатлетка Людмила Даниліна завоювала срібну медаль у забігу на півтора кілометри на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
Головні тези:
- Людмила Даниліна встановила власний рекорд, подолавши дистанцію з часом 4:28.40 хвилини на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
- Наразі українська атлетка має у своєму активі бронзу з Ріо-де-Жанейро-2016 та срібло з Токіо-2021 в бігу на 1,5 тис. метрів.
- Окрім Людмили Даниліної, успішні виступи на Паралімпіаді-2024 показав Максим Ніколенко, який завоював “бронзу” в настільному тенісі у класі MS8.
- Україна займає 7-е місце у загальному медальному заліку Паралімпіади-2024 у Парижі з 15 золотими, 20 срібними та 26 бронзовими медалями.
- Розклад виступів українських спортсменів на п'ятницю, 6 вересня, включає різноманітні види спорту, такі як фехтування, велоспорт, плавання, настільний теніс та легка атлетика.
Що відомо про успішний виступ Даниліної
Зазначається, що за результатами виступу Даниліна встановила власний рекорд, подолавши дистанцію з часом 4:28.40 хвилини.
Українську атлетку випередила лише суперниця з Польщі Барбара Бєгановскі-Заяц.
Даниліна поступилась полячці лише двома секундами.
Доповнила п'єдестал бразилійка Антонія Кейла да Сілва Баррос. Вона відстала від досвідченої українки на 1 секунду.
Даниліна продовжила власну медальну серію на Паралімпійських іграх.
Вона розпочалася в 2016 році з "бронзи" в Ріо-де-Жанейро, а продовжилася в 2021-му срібною нагородою Токіо. Усі медалі українка завоювала в бігу на 1,5 тис м.
Барбара Бєгановска-Заяц (Польща)
Людмила Даниліна (Україна)
Антонія Кейла да Сілва Баррос (Бразилія)
Що відомо про успішні виступи інших українських спортсменів
Максим Ніколенко завойовує "бронзу" Паралімпійських ігор-2024 у настільному тенісі у класі MS8.
У півфіналі українець прикро поступився супернику з Китаю 2:3.
Наразі Україна займає сьому сходинку у загальному медальному заліку Паралімпіади-2024 у Парижі, маючи в своєму активі 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових медалей.
Розклад виступів українських спортсменів у п’ятницю, 6 вересня:
10:00. Фехтування на візках — чоловіки, шпага А, 1/16 фіналу (Манько)
10:30. Шосейний велоспорт — чоловіки, групова гонка, С4-5 (Дементьєв)
10:40. Фехтування на візках — чоловіки, шпага В, 1/8 фіналу (Дацко, Науменко)
10:45. Плавання — чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)
11:01. Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)
11:34. Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)
11:54. Плавання — чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)
11:59. Плавання — чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)
12:00. Настільний теніс — чоловіки, одиночний розряд, півфінал, клас 8 (Ніколенко, Дідух)
12:09. Легка атлетика — жінки, 1500 метрів, Т20 (Даниліна)
12:19. Плавання — чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)
12:24. Плавання — чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)
12:58. Легка атлетика — чоловіки, метання диска, F37 (Жабняк)
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