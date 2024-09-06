Украинская атлетка Людмила Данилина выборола серебро на Паралимпиаде-2024 в Париже
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская атлетка Людмила Данилина выборола серебро на Паралимпиаде-2024 в Париже

Людмила Данилина
Читати українською
Источник:  Международный олимпийский комитет

Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в забеге на полтора километра на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Главные тезисы

  • Людмила Данилина завоевала серебро и установила личный рекорд на Паралимпиаде-2024 в Париже.
  • Украина занимает 7-е место в общем зачете с 15 золотыми, 20 серебряными и 26 бронзовыми медалями.
  • Максим Николенко выиграл бронзу в настольном теннисе, добавив еще одну медаль украинской команде.
  • Расписание выступлений украинских спортсменов включает в себя фехтование, велоспорт, плавание, настольный теннис и легкую атлетику.
  • Данилина начала свою медальную серию на Паралимпийских играх с бронзы в Рио-де-Жанейро, продолжая в Токио и Париже.

Что известно об успешном выступлении Данилиной

По результатам выступления Данилина установила собственный рекорд, преодолев дистанцию со временем 4:28.40 минуты.

Украинскую атлетку опередила только соперница из Польши Барбара Бегановский-Заяц.

Данилина уступила полячке всего две секунды.

Дополнила пьедестал бразильянка Антония Кейла да Силва Баррос. Она отстала от опытной украинки на 1 секунду.

Данилина продолжила свою медальную серию на Паралимпийских играх.

Она началась в 2016 году с "бронзы" в Рио-де-Жанейро, а продолжилась в 2021-м серебряной наградой Токио. Все медали украинка завоевала в беге на 1,5 тыс. м.

  • Барбара Бегановска-Заяц (Польша)

  • Людмила Данилина (Украина)

  • Антония Кейла да Силва Баррос (Бразилия)

Что известно об успешных выступлениях других украинских спортсменов

Максим Николенко завоевывает "бронзу" Паралимпийских игр-2024 в настольном теннисе в классе MS8.

В полуфинале украинец досадно уступил сопернику из Китая 2:3.

Украина занимает седьмую строчку в общем медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже, имея в своем активе 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Расписание выступлений украинских спортсменов в пятницу, 6 сентября:

  • 10:00. Фехтование на колясках — мужчины, шпага А, 1/16 финала (Манько)

  • 10:30. Шоссейный велоспорт — мужчины, групповая гонка, С4-5 (Дементьев)

  • 10:40. Фехтование на колясках — мужчины, шпага В, 1/8 финала (Дацко, Науменко)

  • 10:45. Плавание — мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Cемененко)

  • 11:01. Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)

  • 11:34. Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)

  • 11:54. Плавание — мужчины, 50 метров свободным стилем, S3 (Паламарчук)

  • 11:59. Плавание — мужчины, 50 метров свободным стилем, S3 (Остапченко)

  • 12:00. Настольный теннис — мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 (Николенко, Дидух)

  • 12:09. Легкая атлетика — женщины, 1500 метров, Т20 (Данилина)

  • 12:19. Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)

  • 12:24. Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)

  • 12:58. Легкая атлетика — мужчины, метание диска, F37 (Лягушник)

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Паралимпиада-2024. Сборная Украины по плаванию победила в смешанной эстафете
Украинская сборная
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская атлетка Мария Помазан завоевала золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже
Мария Помазан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Паралимпиада-2024. Павел Баль получил первую в истории Украины «бронзу» в гендбайке
Павел Баль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?