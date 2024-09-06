Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в забеге на полтора километра на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Что известно об успешном выступлении Данилиной

По результатам выступления Данилина установила собственный рекорд, преодолев дистанцию со временем 4:28.40 минуты.

Украинскую атлетку опередила только соперница из Польши Барбара Бегановский-Заяц.

Данилина уступила полячке всего две секунды.

Дополнила пьедестал бразильянка Антония Кейла да Силва Баррос. Она отстала от опытной украинки на 1 секунду.

Данилина продолжила свою медальную серию на Паралимпийских играх.

Она началась в 2016 году с "бронзы" в Рио-де-Жанейро, а продолжилась в 2021-м серебряной наградой Токио. Все медали украинка завоевала в беге на 1,5 тыс. м.

Барбара Бегановска-Заяц (Польша)

Людмила Данилина (Украина)

Антония Кейла да Силва Баррос (Бразилия)

Что известно об успешных выступлениях других украинских спортсменов

Максим Николенко завоевывает "бронзу" Паралимпийских игр-2024 в настольном теннисе в классе MS8.

В полуфинале украинец досадно уступил сопернику из Китая 2:3.

Украина занимает седьмую строчку в общем медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже, имея в своем активе 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Расписание выступлений украинских спортсменов в пятницу, 6 сентября: