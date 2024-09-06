Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в забеге на полтора километра на Паралимпиаде-2024 в Париже.
Главные тезисы
- Людмила Данилина завоевала серебро и установила личный рекорд на Паралимпиаде-2024 в Париже.
- Украина занимает 7-е место в общем зачете с 15 золотыми, 20 серебряными и 26 бронзовыми медалями.
- Максим Николенко выиграл бронзу в настольном теннисе, добавив еще одну медаль украинской команде.
- Расписание выступлений украинских спортсменов включает в себя фехтование, велоспорт, плавание, настольный теннис и легкую атлетику.
- Данилина начала свою медальную серию на Паралимпийских играх с бронзы в Рио-де-Жанейро, продолжая в Токио и Париже.
Что известно об успешном выступлении Данилиной
По результатам выступления Данилина установила собственный рекорд, преодолев дистанцию со временем 4:28.40 минуты.
Украинскую атлетку опередила только соперница из Польши Барбара Бегановский-Заяц.
Данилина уступила полячке всего две секунды.
Дополнила пьедестал бразильянка Антония Кейла да Силва Баррос. Она отстала от опытной украинки на 1 секунду.
Данилина продолжила свою медальную серию на Паралимпийских играх.
Она началась в 2016 году с "бронзы" в Рио-де-Жанейро, а продолжилась в 2021-м серебряной наградой Токио. Все медали украинка завоевала в беге на 1,5 тыс. м.
Барбара Бегановска-Заяц (Польша)
Людмила Данилина (Украина)
Антония Кейла да Силва Баррос (Бразилия)
Что известно об успешных выступлениях других украинских спортсменов
Максим Николенко завоевывает "бронзу" Паралимпийских игр-2024 в настольном теннисе в классе MS8.
В полуфинале украинец досадно уступил сопернику из Китая 2:3.
Украина занимает седьмую строчку в общем медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже, имея в своем активе 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых медалей.
Расписание выступлений украинских спортсменов в пятницу, 6 сентября:
10:00. Фехтование на колясках — мужчины, шпага А, 1/16 финала (Манько)
10:30. Шоссейный велоспорт — мужчины, групповая гонка, С4-5 (Дементьев)
10:40. Фехтование на колясках — мужчины, шпага В, 1/8 финала (Дацко, Науменко)
10:45. Плавание — мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Cемененко)
11:01. Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)
11:34. Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)
11:54. Плавание — мужчины, 50 метров свободным стилем, S3 (Паламарчук)
11:59. Плавание — мужчины, 50 метров свободным стилем, S3 (Остапченко)
12:00. Настольный теннис — мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 (Николенко, Дидух)
12:09. Легкая атлетика — женщины, 1500 метров, Т20 (Данилина)
12:19. Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)
12:24. Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)
12:58. Легкая атлетика — мужчины, метание диска, F37 (Лягушник)
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