Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал золотую медаль в групповой шоссейной гонке на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Что известно о триумфальном выступлении Дементьева на Паралимпиаде в Париже

37-летний украинский спортсмен-паралимпиец занял первое место в велогонке на дистанции 14,2 км среди спортсменов классов C4-5.

Это уже вторая награда Дементьев в этом году. До этого он стал серебряным призером в личном преследовании на треке.

Во время велогонки главными соперниками украинца были французы Кевин ле Канф и Гатьен ле Руссо, а также нидерландец Мартен ван де Пол.

Все четверо велогонщиков при этом завершили заезд с одинаковым временем.

Однако фотофиниш ярко продемонстрировал, что Дементьев был первым.

В частности, он опередил ле Канфф на целый корпус велосипеда. Третьим стал ван де Пол.

Егор Дементьев (Украина) Кевин ле Канфф (Франция) Мартен ван де Пол (Нидерланды)

В общей сложности Дементьев завоевал пять золотых наград Паралимпийских игр разных лет. Впрочем, в групповой гонке украинец победил впервые со времен Лондона-2012. Тогда он также торжествовал в шоссейной индивидуалке.

Что известно об успешных выступлениях других украинских спортсменов

Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в забеге на полтора километра на Паралимпиаде-2024 в Париже.

По результатам выступления Данилина установила собственный рекорд, преодолев дистанцию со временем 4:28.40 минуты.

Украинскую атлетку опередила только соперница из Польши Барбара Бегановский-Заяц.

Данилина уступила полячке всего две секунды.

Максим Николенко завоевывает "бронзу" Паралимпийских игр-2024 в настольном теннисе в классе MS8.

Украина занимает седьмую строчку в общем медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже, имея в своем активе 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых медалей.