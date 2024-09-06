Велосипедист Егор Дементьев стал золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже
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Велосипедист Егор Дементьев стал золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже

Егор Дементьев
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал золотую медаль в групповой шоссейной гонке на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Главные тезисы

  • Егор Дементьев завоевал золотую медаль в групповой шоссейной гонке на Паралимпиаде-2024 в Париже в классах C4-5, опередив французских и нидерландских спортсменов.
  • Это вторая награда Дементьева в 2024 году, после серебряной медали в трековом велоспорте.
  • Другие украинские спортсмены, Людмила Данилина и Максим Николенко, также показали отличные результаты на Паралимпиаде-2024 в Париже.
  • Украина занимает седьмое место в общем медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже с 15 золотыми, 20 серебряными и 26 бронзовыми медалями.
  • Дементьев уже завоевал пять золотых наград на Паралимпийских играх, победив в групповой гонке впервые с Лондона-2012.

Что известно о триумфальном выступлении Дементьева на Паралимпиаде в Париже

37-летний украинский спортсмен-паралимпиец занял первое место в велогонке на дистанции 14,2 км среди спортсменов классов C4-5.

Это уже вторая награда Дементьев в этом году. До этого он стал серебряным призером в личном преследовании на треке.

Во время велогонки главными соперниками украинца были французы Кевин ле Канф и Гатьен ле Руссо, а также нидерландец Мартен ван де Пол.

Все четверо велогонщиков при этом завершили заезд с одинаковым временем.

Однако фотофиниш ярко продемонстрировал, что Дементьев был первым.

В частности, он опередил ле Канфф на целый корпус велосипеда. Третьим стал ван де Пол.

  1. Егор Дементьев (Украина)

  2. Кевин ле Канфф (Франция)

  3. Мартен ван де Пол (Нидерланды)

В общей сложности Дементьев завоевал пять золотых наград Паралимпийских игр разных лет. Впрочем, в групповой гонке украинец победил впервые со времен Лондона-2012. Тогда он также торжествовал в шоссейной индивидуалке.

Что известно об успешных выступлениях других украинских спортсменов

Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в забеге на полтора километра на Паралимпиаде-2024 в Париже.

По результатам выступления Данилина установила собственный рекорд, преодолев дистанцию со временем 4:28.40 минуты.

Украинскую атлетку опередила только соперница из Польши Барбара Бегановский-Заяц.

Данилина уступила полячке всего две секунды.

Максим Николенко завоевывает "бронзу" Паралимпийских игр-2024 в настольном теннисе в классе MS8.

Украина занимает седьмую строчку в общем медальном зачете Паралимпиады-2024 в Париже, имея в своем активе 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых медалей.

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