Паралимпиада-2024. Теннисист Дидух завоевал «золото» для Украины
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Паралимпиада-2024. Теннисист Дидух завоевал «золото» для Украины

Дидух
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Украинский спортсмен Виктор Дидух 7 сентября стал чемпионом Паралимпиады-2024 в настольном теннисе. На соревнованиях в Париже он обыграл представителя Китая Шуай Жао.

Главные тезисы

  • Виктор Дидух стал чемпионом Паралимпиады-2024, победив в финале настольного тенниса представителя Китая.
  • Украина одержала 18 побед на Паралимпиаде-2024.
  • Николай Синюк принес Украине первую награду за греблю на байдарках в классе KL2 на этих играх.
  • Марина Литовченко также одержала победу на турнире, обыграв румынскую соперницу в финале.
  • По итогам Украина завоевала 70 золотых медалей в общем зачете и занимает седьмую позицию.

Дедух завоевал «золото» для Украины

По итогам первых двух сетов счет был ничейным. Дидух вырвался вперед после третьего сета.

Шуай Жао прошел в финал, выбив другого украинца — Максима Николенко.

Китайский спортсмен взял подряд три очка, чтобы перевести игру в пятый сет. Однако ему не удалось обыграть украинца.

В последнем сете Дидух победил со счетом 11:9. Он получил золотую медаль для Украины, которая стала четвертой на Паралимпийских играх.

Легкоатлет Игорь Цветов завоевал "золото" для Украины

Результаты Украины на Паралимпиаде

Десятый соревновательный день 7 сентября начался с хороших новостей: золотых медалей теннисиста Дидуха и легкоатлета Игоря Цветова.

Марина Литовченко сыграет в финале по настольному теннису. Она обыграла румынку Камелию Чиприан.

Николай Синюк занял третье место в соревнованиях по гребле на байдарках в классе KL2. Эту победу он вырвал на последних секундах, потому что почти все время был четвертым.

Синюк принес Украине первую награду за греблю на байдарках и каноэ в Париже.

"Бронза" стала второй медалью для Синюка на Паралимпийских играх, в 2020 году он завоевал "серебро".

Украинские спортсмены уже одержали в Париже 18 побед, а общее количество медалей составляет 70. В медальном зачете Украина занимает седьмую строчку.

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