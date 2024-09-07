Паралимпиада-2024. Теннисист Дидух завоевал «золото» для Украины

Украинский спортсмен Виктор Дидух 7 сентября стал чемпионом Паралимпиады-2024 в настольном теннисе. На соревнованиях в Париже он обыграл представителя Китая Шуай Жао.

Дедух завоевал «золото» для Украины

По итогам первых двух сетов счет был ничейным. Дидух вырвался вперед после третьего сета.

Шуай Жао прошел в финал, выбив другого украинца — Максима Николенко.

Китайский спортсмен взял подряд три очка, чтобы перевести игру в пятый сет. Однако ему не удалось обыграть украинца.

В последнем сете Дидух победил со счетом 11:9. Он получил золотую медаль для Украины, которая стала четвертой на Паралимпийских играх.

Легкоатлет Игорь Цветов завоевал "золото" для Украины

Результаты Украины на Паралимпиаде

Десятый соревновательный день 7 сентября начался с хороших новостей: золотых медалей теннисиста Дидуха и легкоатлета Игоря Цветова.

Марина Литовченко сыграет в финале по настольному теннису. Она обыграла румынку Камелию Чиприан.

Николай Синюк занял третье место в соревнованиях по гребле на байдарках в классе KL2. Эту победу он вырвал на последних секундах, потому что почти все время был четвертым.

Синюк принес Украине первую награду за греблю на байдарках и каноэ в Париже.

"Бронза" стала второй медалью для Синюка на Паралимпийских играх, в 2020 году он завоевал "серебро".