Паралимпиада-2024. Теннисист Дидух завоевал «золото» для Украины

Украинский спортсмен Виктор Дидух 7 сентября стал чемпионом Паралимпиады-2024 в настольном теннисе. На соревнованиях в Париже он обыграл представителя Китая Шуай Жао.
Главные тезисы
- Виктор Дидух стал чемпионом Паралимпиады-2024, победив в финале настольного тенниса представителя Китая.
- Украина одержала 18 побед на Паралимпиаде-2024.
- Николай Синюк принес Украине первую награду за греблю на байдарках в классе KL2 на этих играх.
- Марина Литовченко также одержала победу на турнире, обыграв румынскую соперницу в финале.
- По итогам Украина завоевала 70 золотых медалей в общем зачете и занимает седьмую позицию.
Дедух завоевал «золото» для Украины
По итогам первых двух сетов счет был ничейным. Дидух вырвался вперед после третьего сета.
Шуай Жао прошел в финал, выбив другого украинца — Максима Николенко.
Китайский спортсмен взял подряд три очка, чтобы перевести игру в пятый сет. Однако ему не удалось обыграть украинца.
В последнем сете Дидух победил со счетом 11:9. Он получил золотую медаль для Украины, которая стала четвертой на Паралимпийских играх.
Результаты Украины на Паралимпиаде
Десятый соревновательный день 7 сентября начался с хороших новостей: золотых медалей теннисиста Дидуха и легкоатлета Игоря Цветова.
Марина Литовченко сыграет в финале по настольному теннису. Она обыграла румынку Камелию Чиприан.
Николай Синюк занял третье место в соревнованиях по гребле на байдарках в классе KL2. Эту победу он вырвал на последних секундах, потому что почти все время был четвертым.
Синюк принес Украине первую награду за греблю на байдарках и каноэ в Париже.
"Бронза" стала второй медалью для Синюка на Паралимпийских играх, в 2020 году он завоевал "серебро".
Украинские спортсмены уже одержали в Париже 18 побед, а общее количество медалей составляет 70. В медальном зачете Украина занимает седьмую строчку.
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