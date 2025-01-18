17-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первую в истории Украины золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров по этому виду спорта.

Что известно об историческом достижении скелетониста Ярослава Лавренюка

В субботу, 18 января, прошли соревнования в рамках Чемпионата мира-2025 по скелетону среди спортсменов в возрастной категории до 20 лет.

От Украины в соревнованиях принимали участие Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук и Антон Ковальчук.

В частности, Ярославу Лавренюку удалось добиться максимального результата и с суммарным счетом 2:18.70 завоевать золотую медаль.

Ярослав Лавренюк

Украинскому спортсмену удалось опередить соперника-латвийца Эмилса Индриксонса на 0.02 сек.

Это "золото" стало первым и в истории Украины на уровне юниорского чемпионата мира. Отметим, что в прошлом году Ярослав завоевал "бронзу" первенства, став первым украинским медалистом.

Ярослав Лавренюк (Украина) — 2:18.70

2. Эмилс Индриксонс (Латвия) — 0.02

3. Валентино Буфф (Швейцария) — 1.12

16. Владислав Клименко (Украина) — 1:12.84 минута

18. Леонид Ткачук (Украина) — 1:13.51 минута

19. Антон Ковальчук (Украина) — 1:13.61 минута

На счету Лавренюка есть "серебро", добытое на Зимних Юношеских Олимпийских играх-2024.

После мирового первенства Ярослав будет бороться за медали чемпионата Европы среди юниоров, который состоится 31 января.

Что известно о других успехах украинских спортсменов-юниоров в зимних видах спорта

Сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В, победив Японию со счетом 7:2.

Украинская команда повысилась до дивизиона 1А, одержав пять побед в пяти матчах турнира.

Результативными игроками в матче с Японией стали Евтехов, Миронов, Гапоненко, Байда, Куприянов и Косарев.