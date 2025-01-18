17-летний украинский юниор получил историческое золото на ЧМ по скелетону
Категория
Спорт
Дата публикации

17-летний украинский юниор получил историческое золото на ЧМ по скелетону

Ярослав Лавренюк
Читати українською
Источник:  24 канал

17-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первую в истории Украины золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров по этому виду спорта.

Главные тезисы

  • Ярослав Лавренюк стал первым украинским спортсменом, выигравшим золото на ЧМ по скелетону среди юниоров.
  • Золотая медаль Лавренюка на Чемпионате мира-2025 стала исторической победой для Украины в данном виде спорта.
  • После победы на ЧМ, Ярослав Лавренюк готовится к участию в чемпионате Европы среди юниоров по скелетону.

Что известно об историческом достижении скелетониста Ярослава Лавренюка

В субботу, 18 января, прошли соревнования в рамках Чемпионата мира-2025 по скелетону среди спортсменов в возрастной категории до 20 лет.

От Украины в соревнованиях принимали участие Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук и Антон Ковальчук.

В частности, Ярославу Лавренюку удалось добиться максимального результата и с суммарным счетом 2:18.70 завоевать золотую медаль.

Ярослав Лавренюк завоевал первую в истории Украины золотую медаль на ЧМ по скелетону среди юниоров
Ярослав Лавренюк

Украинскому спортсмену удалось опередить соперника-латвийца Эмилса Индриксонса на 0.02 сек.

Это "золото" стало первым и в истории Украины на уровне юниорского чемпионата мира. Отметим, что в прошлом году Ярослав завоевал "бронзу" первенства, став первым украинским медалистом.

  • Ярослав Лавренюк (Украина) — 2:18.70

  • 2. Эмилс Индриксонс (Латвия) — 0.02

  • 3. Валентино Буфф (Швейцария) — 1.12

  • 16. Владислав Клименко (Украина) — 1:12.84 минута

  • 18. Леонид Ткачук (Украина) — 1:13.51 минута

  • 19. Антон Ковальчук (Украина) — 1:13.61 минута

На счету Лавренюка есть "серебро", добытое на Зимних Юношеских Олимпийских играх-2024.

После мирового первенства Ярослав будет бороться за медали чемпионата Европы среди юниоров, который состоится 31 января.

Что известно о других успехах украинских спортсменов-юниоров в зимних видах спорта

Сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В, победив Японию со счетом 7:2.

Украинская команда повысилась до дивизиона 1А, одержав пять побед в пяти матчах турнира.

Результативными игроками в матче с Японией стали Евтехов, Миронов, Гапоненко, Байда, Куприянов и Косарев.

Молодежка повысилась во второй по силе дивизион 1А, где не играла с 2012 года. В течение двух последних лет Украина дважды останавливалась в шаге от повышения в классе, проигрывая в решающих матчах.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский легкоатлет Цветов завоевал второе золото на Паралимпиаде-2024
Игорь Цветов
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Паралимпиада-2024. Теннисист Дидух завоевал «золото» для Украины
Дидух
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Шевченко привез в Украину "Золотой мяч". Зачем он это сделал
Андрей Шевченко и его Золотой мяч

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?