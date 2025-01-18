17-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первую в истории Украины золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров по этому виду спорта.
Главные тезисы
- Ярослав Лавренюк стал первым украинским спортсменом, выигравшим золото на ЧМ по скелетону среди юниоров.
- Золотая медаль Лавренюка на Чемпионате мира-2025 стала исторической победой для Украины в данном виде спорта.
- После победы на ЧМ, Ярослав Лавренюк готовится к участию в чемпионате Европы среди юниоров по скелетону.
Что известно об историческом достижении скелетониста Ярослава Лавренюка
В субботу, 18 января, прошли соревнования в рамках Чемпионата мира-2025 по скелетону среди спортсменов в возрастной категории до 20 лет.
От Украины в соревнованиях принимали участие Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук и Антон Ковальчук.
В частности, Ярославу Лавренюку удалось добиться максимального результата и с суммарным счетом 2:18.70 завоевать золотую медаль.
Украинскому спортсмену удалось опередить соперника-латвийца Эмилса Индриксонса на 0.02 сек.
Это "золото" стало первым и в истории Украины на уровне юниорского чемпионата мира. Отметим, что в прошлом году Ярослав завоевал "бронзу" первенства, став первым украинским медалистом.
Ярослав Лавренюк (Украина) — 2:18.70
2. Эмилс Индриксонс (Латвия) — 0.02
3. Валентино Буфф (Швейцария) — 1.12
16. Владислав Клименко (Украина) — 1:12.84 минута
18. Леонид Ткачук (Украина) — 1:13.51 минута
19. Антон Ковальчук (Украина) — 1:13.61 минута
На счету Лавренюка есть "серебро", добытое на Зимних Юношеских Олимпийских играх-2024.
После мирового первенства Ярослав будет бороться за медали чемпионата Европы среди юниоров, который состоится 31 января.
Что известно о других успехах украинских спортсменов-юниоров в зимних видах спорта
Сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В, победив Японию со счетом 7:2.
Украинская команда повысилась до дивизиона 1А, одержав пять побед в пяти матчах турнира.
Результативными игроками в матче с Японией стали Евтехов, Миронов, Гапоненко, Байда, Куприянов и Косарев.
Молодежка повысилась во второй по силе дивизион 1А, где не играла с 2012 года. В течение двух последних лет Украина дважды останавливалась в шаге от повышения в классе, проигрывая в решающих матчах.
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