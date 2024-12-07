Президент Украинской ассоциации футбола и бывший звездный футболист Андрей Шевченко привез добытую в 2004 году престижную награду "Золотой мяч".
Главные тезисы
- Андрей Шевченко привез “Золотой мяч” в Украину для стимулирования молодого поколения к достижениям в спорте и вдохновения на мечты.
- Цель тура “Золотого мяча” по украинским городам - дать возможность каждому увидеть эту престижную награду и иметь пример для подражания в лице украинской футбольной легенды.
- Шевченко выражает надежду на четвертый 'Золотой мяч' для Украины, поддерживая других украинских футболистов в достижении успехов в мировом футболе.
- Награда установлена для всеобщего обозрения в киевском парке им. Тараса Шевченко и отправится в турне по украинским городам, чтобы вдохновить молодое поколение на достижение мечт.
- 7 декабря - памятная дата для Шевченко, отличившегося первым голом в Лиге чемпионов. Он надеется, что его пример вдохновит молодежь на достижение своих мечт.
Что известно об организации Шевченко турне "Золотого мяча" по украинским городам
Награда была установлена для всеобщего обозрения в киевском парке им. Тараса Шевченко, где она простоит до 15 декабря, а уже на следующий день отправится одним из поездов "Укрзализныци" в турне по украинским городам.
"Золотой мяч" побывает в Краматорске, Тернополе, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове, Хмельницком и родном для Шевченко Яготине.
В каждом городе награду выставят на центральном железнодорожном вокзале.
Также украинскими обладателями "Золотого мяча" лучшему футболисту года Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).
Что известно о еще одной памятной дате для Шевченко
7 декабря отмечается памятная дата для украинского футбола и Андрея Шевченко. Украинский нападающий 30 лет назад отличился первым голом в Лиге чемпионов.
7 декабря 1994 киевское Динамо дома принимало мюнхенскую Баварию. Для прохода в четвертьфинал турнира "бело-синие" должны были обыгрывать немецкий клуб с разницей в два мяча.
На 38-й минуте матча 18-летний Андрей Шевченко точным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче против Баварии. К сожалению, еще до перерыва немцы смогли отыграться, а во втором тайме победили Динамо — 4:1.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-