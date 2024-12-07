Что известно об организации Шевченко турне "Золотого мяча" по украинским городам

Награда была установлена для всеобщего обозрения в киевском парке им. Тараса Шевченко, где она простоит до 15 декабря, а уже на следующий день отправится одним из поездов "Укрзализныци" в турне по украинским городам.

"Золотой мяч" побывает в Краматорске, Тернополе, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове, Хмельницком и родном для Шевченко Яготине.

В каждом городе награду выставят на центральном железнодорожном вокзале.

Для меня очень важно привезти этот "Золотой мяч" для того, чтобы наши дети сегодня в Украине видели стимул и видели мечту, видели возможность того, что их мечта может осуществиться. И я очень верю, что в Украине появится четвертый "Золотой мяч". Мне хочется, чтобы молодые поколения, кто захочет прийти посмотреть на него, имели какую-то мечту и надежду. Что они также в будущем смогут достичь этой мечты, которой я достиг, — объяснил Шевченко. Поделиться

Также украинскими обладателями "Золотого мяча" лучшему футболисту года Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Что известно о еще одной памятной дате для Шевченко

7 декабря отмечается памятная дата для украинского футбола и Андрея Шевченко. Украинский нападающий 30 лет назад отличился первым голом в Лиге чемпионов.

7 декабря 1994 киевское Динамо дома принимало мюнхенскую Баварию. Для прохода в четвертьфинал турнира "бело-синие" должны были обыгрывать немецкий клуб с разницей в два мяча.

На 38-й минуте матча 18-летний Андрей Шевченко точным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче против Баварии. К сожалению, еще до перерыва немцы смогли отыграться, а во втором тайме победили Динамо — 4:1.