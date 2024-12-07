Шевченко привез в Украину "Золотой мяч". Зачем он это сделал
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Шевченко привез в Украину "Золотой мяч". Зачем он это сделал

Андрей Шевченко и его Золотой мяч
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Источник:  УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола и бывший звездный футболист Андрей Шевченко привез добытую в 2004 году престижную награду "Золотой мяч".

Главные тезисы

  • Андрей Шевченко привез “Золотой мяч” в Украину для стимулирования молодого поколения к достижениям в спорте и вдохновения на мечты.
  • Цель тура “Золотого мяча” по украинским городам - дать возможность каждому увидеть эту престижную награду и иметь пример для подражания в лице украинской футбольной легенды.
  • Шевченко выражает надежду на четвертый 'Золотой мяч' для Украины, поддерживая других украинских футболистов в достижении успехов в мировом футболе.
  • Награда установлена для всеобщего обозрения в киевском парке им. Тараса Шевченко и отправится в турне по украинским городам, чтобы вдохновить молодое поколение на достижение мечт.
  • 7 декабря - памятная дата для Шевченко, отличившегося первым голом в Лиге чемпионов. Он надеется, что его пример вдохновит молодежь на достижение своих мечт.

Что известно об организации Шевченко турне "Золотого мяча" по украинским городам

Награда была установлена для всеобщего обозрения в киевском парке им. Тараса Шевченко, где она простоит до 15 декабря, а уже на следующий день отправится одним из поездов "Укрзализныци" в турне по украинским городам.

"Золотой мяч" побывает в Краматорске, Тернополе, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове, Хмельницком и родном для Шевченко Яготине.

В каждом городе награду выставят на центральном железнодорожном вокзале.

Для меня очень важно привезти этот "Золотой мяч" для того, чтобы наши дети сегодня в Украине видели стимул и видели мечту, видели возможность того, что их мечта может осуществиться. И я очень верю, что в Украине появится четвертый "Золотой мяч". Мне хочется, чтобы молодые поколения, кто захочет прийти посмотреть на него, имели какую-то мечту и надежду. Что они также в будущем смогут достичь этой мечты, которой я достиг, — объяснил Шевченко.

Также украинскими обладателями "Золотого мяча" лучшему футболисту года Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Что известно о еще одной памятной дате для Шевченко

7 декабря отмечается памятная дата для украинского футбола и Андрея Шевченко. Украинский нападающий 30 лет назад отличился первым голом в Лиге чемпионов.

7 декабря 1994 киевское Динамо дома принимало мюнхенскую Баварию. Для прохода в четвертьфинал турнира "бело-синие" должны были обыгрывать немецкий клуб с разницей в два мяча.

На 38-й минуте матча 18-летний Андрей Шевченко точным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче против Баварии. К сожалению, еще до перерыва немцы смогли отыграться, а во втором тайме победили Динамо — 4:1.

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