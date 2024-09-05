Украинский форвард Артем Довбык первым после Андрея Шевченко из украинских футболистов был внесен в шорт-лист претендентов на получение награды "Золотой мяч".

Кто еще кроме Довбика среди претендентов на "Золотой мяч"

По результатам выступлений за "Жирону" в испанской Ла Лиге Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Пока украинский форвард уже играет за итальянскую "Рому".

Среди других претендентов на "Золотой мяч" - Килиан Мбаппе, Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Родри.

Между тем выступающий за мадридский "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин попал в десятку лучших вратарей и претендует на получение награды имени Льва Яшина.

Что известно о переходе Довбика в Рому

В начале августа форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

Довбик заключил с "волками" контракт на пять лет. "Рома" отдала за украинца ориентировочно 30,5 млн. евро. Еще 6 миллионов в евровалюте стороны прописали в договоре бонусами. "Жирона" также будет иметь процент от последующей продажи форварда.

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") - 24 гола

Александр Серлот ("Вильярреал") - 23 гола

Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") - по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Довбик – второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).