Артем Довбик стал одним из номинантов на "Золотой мяч"
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Артем Довбик стал одним из номинантов на "Золотой мяч"

Артем Довбик
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Источник:  France Football

Украинский форвард Артем Довбык первым после Андрея Шевченко из украинских футболистов был внесен в шорт-лист претендентов на получение награды "Золотой мяч".

Главные тезисы

  • Артем Довбик стал вторым украинским футболистом, попавшим в шорт-лист претендентов на “Золотой мяч” после  Андрея Шевченко.
  • Украинский форвард перешел из испанской “Жироны” в итальянскую “Рому”, завоевав титул лучшего бомбардира Ла Лиги.
  • На Золотой мяч также претендуют Мбаппе, Голланд, Беллингем, Кейн и Родри, а Лунин из “Реала” номинирован на награду Льва Яшина.
  • Довбик перешел в Рому за 30,5 млн. евро, подписав контракт на 5 лет, став первым украинцем-бомбардиром Ла Лиги и выигравший трофей Пичичи.
  • Артем Довбик - второй украинец, ставший лучшим бомбардиром в истории европейских топ-5 чемпионатов после Шевченко.

Кто еще кроме Довбика среди претендентов на "Золотой мяч"

По результатам выступлений за "Жирону" в испанской Ла Лиге Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Пока украинский форвард уже играет за итальянскую "Рому".

Среди других претендентов на "Золотой мяч" - Килиан Мбаппе, Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Родри.

Между тем выступающий за мадридский "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин попал в десятку лучших вратарей и претендует на получение награды имени Льва Яшина.

Что известно о переходе Довбика в Рому

В начале августа форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

Довбик заключил с "волками" контракт на пять лет. "Рома" отдала за украинца ориентировочно 30,5 млн. евро. Еще 6 миллионов в евровалюте стороны прописали в договоре бонусами. "Жирона" также будет иметь процент от последующей продажи форварда.

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

  • Артем Довбик ("Жирона") - 24 гола

  • Александр Серлот ("Вильярреал") - 23 гола

  • Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") - по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Довбик – второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).

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