Український форвард Артем Довбик першим після Андрія Шевченка з українських футболістів був внесений у шорт-лист претендентів на отримання нагороди “Золотий м'яч”.
Головні тези:
- Артем Довбик увійшов до шорт-листу номінантів на “Золотий м'яч”, ставши другим українцем після Андрія Шевченка, номінованим на отримання цієї нагороди.
- Довбик став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи за сезон за “Жирону”
- Українець перейшов до італійської “Роми” за рекордним трансферним відшкодуванням.
- Крім Довбика на “Золотий м'яч” також претендують Мбаппе, Голланд, Беллінгем, Кейн та Родрі
- Андрій Лунін з Реала визнаний одним з найкращих воротарів та претендує на нагороду імені Льва Яшина
Хто ще окрім Довбика серед претендентів на “Золотий м’яч”
За результатами виступів за “Жирону” в іспанській Ла Лізі Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.
Наразі український форвард вже грає за італійську “Рому”.
Серед інших претендентів на “Золотий м’яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.
Між тим український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський "Реал”, потрапив до десятки найкращих воротарів і претендує на отримання нагороди імені Льва Яшина.
They're all here!— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
But... who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI
Що відомо про перехід Довбика до “Роми”
На початку серпня форвард збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми".
Довбик уклав із "вовками" контракт на 5 років. "Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда.
Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.
Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):
Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи
Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи
Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів
Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі: українець забив три голи та обійшов Серлота. В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.
Артем став першим українцем та першим гравцем "Жирони", що завоював "трофей Пічічі" для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії.
Довбик — другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).
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