Український форвард Артем Довбик першим після Андрія Шевченка з українських футболістів був внесений у шорт-лист претендентів на отримання нагороди “Золотий м'яч”.

Хто ще окрім Довбика серед претендентів на “Золотий м’яч”

За результатами виступів за “Жирону” в іспанській Ла Лізі Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Наразі український форвард вже грає за італійську “Рому”.

Серед інших претендентів на “Золотий м’яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.

Між тим український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський "Реал”, потрапив до десятки найкращих воротарів і претендує на отримання нагороди імені Льва Яшина.

Що відомо про перехід Довбика до “Роми”

На початку серпня форвард збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми".

Довбик уклав із "вовками" контракт на 5 років. "Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда.

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи

Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи

Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів

Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі: українець забив три голи та обійшов Серлота. В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.

Артем став першим українцем та першим гравцем "Жирони", що завоював "трофей Пічічі" для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії.

Довбик — другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).