Український футболіст Довбик став гравцем італійської "Роми"
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Український футболіст Довбик став гравцем італійської "Роми"

Довбик
Джерело:  online.ua

Форвард збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми".

Головні тези:

  • Артем Довбик перейшов із “Жирони” до “Роми” в італійському чемпіонаті.
  • У складі “Жирони” Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24 голами.
  • Українець став другим за історію європейських топ-5 чемпіонатів, хто став найкращим бомбардиром за сезон.
  • Артем Довбик підписав контракт з “Ромою” на 5 років за суму близько 30,5 млн євро.

Довбик гратиме за “Рому”

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

27-річний нападник перебрався в чемпіонат Італії. Він лише на рік затримався в іспанській Ла Лізі.

Довбик уклав із "вовками" контракт на 5 років. "Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда.

У новій команді Довбик виступатиме під 11-м номером. У чемпіонаті Іспанії він грав під "дев'яткою".

Що відомо про успіх Артема Довбика

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

  • Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи

  • Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи

  • Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів

Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі: українець забив три голи та обійшов Серлота. В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.

Артем став першим українцем та першим гравцем "Жирони", що завоював "трофей Пічічі" для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії.

Довбик — другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).

24 голи Довбика — повтор рекорду результативності для українців у топ-5 європейських чемпіонатів. Стільки ж забивав Шевченко у трьох сезонах за "Мілан".

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Українець Артем Довбик потрапив до рейтингу найкращих гравців Ла Ліги
Артем Довбик
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Український футболіст Довбик залишається грати за "Жирону"
Довбик

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