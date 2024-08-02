Український футболіст Довбик став гравцем італійської "Роми"

Форвард збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми".
Головні тези:
- Артем Довбик перейшов із “Жирони” до “Роми” в італійському чемпіонаті.
- У складі “Жирони” Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24 голами.
- Українець став другим за історію європейських топ-5 чемпіонатів, хто став найкращим бомбардиром за сезон.
- Артем Довбик підписав контракт з “Ромою” на 5 років за суму близько 30,5 млн євро.
Довбик гратиме за “Рому”
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
27-річний нападник перебрався в чемпіонат Італії. Він лише на рік затримався в іспанській Ла Лізі.
Довбик уклав із "вовками" контракт на 5 років. "Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда.
У новій команді Довбик виступатиме під 11-м номером. У чемпіонаті Іспанії він грав під "дев'яткою".
Що відомо про успіх Артема Довбика
Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.
Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):
Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи
Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи
Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів
Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі: українець забив три голи та обійшов Серлота. В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.
Артем став першим українцем та першим гравцем "Жирони", що завоював "трофей Пічічі" для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії.
Довбик — другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).
24 голи Довбика — повтор рекорду результативності для українців у топ-5 європейських чемпіонатів. Стільки ж забивав Шевченко у трьох сезонах за "Мілан".
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-