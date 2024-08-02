Украинский футболист Довбик стал игроком итальянской "Ромы"

Форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".
Главные тезисы
- Артем Довбик перешел из испанской “Жироны” в “Рому” в итальянском чемпионате, подписав контракт на 5 лет за 30,5 млн евро.
- Артем Довбик стал первым украинцем, кто завоевал “трофей Пичичи” как лучший бомбардир чемпионата Испании.
- Этот успех позволил украинскому форварду войти в историю европейских топ-5 чемпионатов как второму украинцу с таким достижением после Андрея Шевченко.
- 24 гола Довбика в сезоне стали рекордом для украинских футболистов в топ-5 европейских чемпионатов, повторив достижение Шевченко за “Милан”.
Довбик будет играть за "Рому"
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
27-летний нападающий перебрался в чемпионат Италии. Он всего на год задержался в испанской Ла Лиге.
Довбик заключил с "волками" контракт на пять лет. "Рома" отдала за украинца ориентировочно 30,5 млн. евро. Еще 6 миллионов в евровалюте стороны прописали в договоре бонусами. "Жирона" также будет иметь процент от последующей продажи форварда.
В новой команде Довбик выступит под 11-м номером. В чемпионате Испании он играл под "девяткой".
Что известно об успехе Артема Довбика
Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.
Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):
Артем Довбык ("Жирона") — 24 гола
Александр Серлот ("Вильярреал") — 23 гола
Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") — по 19 голов
Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.
Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.
Довбик — второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).
24 гола Довбика — повтор рекорда результативности для украинцев в топ-5 европейских чемпионатов. Столько же забивал Шевченко в трех сезонах за "Милан".
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