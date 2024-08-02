Украинский футболист Довбик стал игроком итальянской "Ромы"

Довбик будет играть за "Рому"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний нападающий перебрался в чемпионат Италии. Он всего на год задержался в испанской Ла Лиге.

Довбик заключил с "волками" контракт на пять лет. "Рома" отдала за украинца ориентировочно 30,5 млн. евро. Еще 6 миллионов в евровалюте стороны прописали в договоре бонусами. "Жирона" также будет иметь процент от последующей продажи форварда.

В новой команде Довбик выступит под 11-м номером. В чемпионате Испании он играл под "девяткой".

Что известно об успехе Артема Довбика

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

Артем Довбык ("Жирона") — 24 гола

Александр Серлот ("Вильярреал") — 23 гола

Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") — по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Довбик — второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).