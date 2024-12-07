Президент Української асоціації футболу та колишній зірковий футболіст Андрій Шевченко привіз здобуту у 2004 році престижну нагороду “Золотий м'яч”.

Що відомо про організацію Шевченком турне “Золотого м’яча” по українських містах

Нагороду було встановлено для загального огляду у київському парку ім. Тараса Шевченка, де вона простоїть до 15 грудня, а вже наступного дня вирушить одним з потягів "Укрзалізниці” у турне українськими містами.

"Золотий м'яч" побуває у Краматорську, Тернополі, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та рідному для Шевченка Яготині.

У кожному місті нагороду виставлятимуть на центральному залізничному вокзалі.

Для мене дуже важливо привезти цей "Золотий м'яч" для того, щоб наші діти сьогодні в Україні бачили стимул і бачили мрію, бачили можливість того, що їхня мрія може здійснитися. І я дуже вірю, що в Україні з'явиться четвертий "Золотий м'яч". Мені хочеться, щоб молоді покоління, хто захоче прийти подивитися на нього, мали якусь мрію та надію. Що вони також у майбутньому зможуть досягти цієї мрії, якої досяг я, — пояснив Шевченко. Поширити

Також українськими володарями "Золотого м'яча" найкращому футболісту року є Олег Блохін (1975) та Ігор Бєланов (1986).

Що відомо про ще одну пам’ятну дату для Шевченка

7 грудня, відзначається пам'ятна дата для українського футболу та Андрія Шевченка. Український нападник 30 років тому відзначився першим голом в Лізі чемпіонів.

7 грудня 1994 року київське Динамо вдома приймало мюнхенську Баварію. Для проходу у чвертьфінал турніру "біло-сині" мали обігравати німецький клуб з різницею у два м'ячі.

На 38-й хвилині матчу 18-річний Андрій Шевченко влучним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі проти Баварії. На жаль, ще до перерви німці змогли відігратись, а у другому таймі перемогли Динамо — 4:1.