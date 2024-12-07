Шевченко привіз в Україну "Золотий м'яч". Для чого він це зробив
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Шевченко привіз в Україну "Золотий м'яч". Для чого він це зробив

Андрій Шевченко і його Золотий м'яч
Джерело:  УАФ

Президент Української асоціації футболу та колишній зірковий футболіст Андрій Шевченко привіз здобуту у 2004 році престижну нагороду “Золотий м'яч”. 

Головні тези:

  • Андрій Шевченко привіз в Україну “Золотий м'яч”, щоб стимулювати молоде покоління до досягнень у спорті та нагадати про можливість здійснення мрій.
  • Турне “Золотого м'яча” по українських містах відбудеться для того, щоб кожен бажаючий міг побачити престижну нагороду та знати приклад для наслідування від українського футбольної легенди.
  • Шевченко висловив сподівання, що Україна здобуде четвертий “Золотий м'яч” у майбутньому, підтримуючи інших українських футболістів у досягненні висот у світовому футболі.
  • У історії України “Золотий м'яч” отримували Олег Блохін та Ігор Бєланов, які стали символами українського футболу.
  • 7 грудня є пам'ятною датою для Андрія Шевченка, який 30 років тому відзначився першим голом в Лізі чемпіонів. 

Що відомо про організацію Шевченком турне “Золотого м’яча” по українських містах

Нагороду було встановлено для загального огляду у київському парку ім. Тараса Шевченка, де вона простоїть до 15 грудня, а вже наступного дня вирушить одним з потягів "Укрзалізниці” у турне українськими містами.

"Золотий м'яч" побуває у Краматорську, Тернополі, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та рідному для Шевченка Яготині.

У кожному місті нагороду виставлятимуть на центральному залізничному вокзалі.

Для мене дуже важливо привезти цей "Золотий м'яч" для того, щоб наші діти сьогодні в Україні бачили стимул і бачили мрію, бачили можливість того, що їхня мрія може здійснитися. І я дуже вірю, що в Україні з'явиться четвертий "Золотий м'яч". Мені хочеться, щоб молоді покоління, хто захоче прийти подивитися на нього, мали якусь мрію та надію. Що вони також у майбутньому зможуть досягти цієї мрії, якої досяг я, — пояснив Шевченко.

Також українськими володарями "Золотого м'яча" найкращому футболісту року є Олег Блохін (1975) та Ігор Бєланов (1986).

Що відомо про ще одну пам’ятну дату для Шевченка

7 грудня, відзначається пам'ятна дата для українського футболу та Андрія Шевченка. Український нападник 30 років тому відзначився першим голом в Лізі чемпіонів.

7 грудня 1994 року київське Динамо вдома приймало мюнхенську Баварію. Для проходу у чвертьфінал турніру "біло-сині" мали обігравати німецький клуб з різницею у два м'ячі.

На 38-й хвилині матчу 18-річний Андрій Шевченко влучним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі проти Баварії. На жаль, ще до перерви німці змогли відігратись, а у другому таймі перемогли Динамо — 4:1.

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