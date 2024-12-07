Президент Української асоціації футболу та колишній зірковий футболіст Андрій Шевченко привіз здобуту у 2004 році престижну нагороду “Золотий м'яч”.
Головні тези:
- Андрій Шевченко привіз в Україну “Золотий м'яч”, щоб стимулювати молоде покоління до досягнень у спорті та нагадати про можливість здійснення мрій.
- Турне “Золотого м'яча” по українських містах відбудеться для того, щоб кожен бажаючий міг побачити престижну нагороду та знати приклад для наслідування від українського футбольної легенди.
- Шевченко висловив сподівання, що Україна здобуде четвертий “Золотий м'яч” у майбутньому, підтримуючи інших українських футболістів у досягненні висот у світовому футболі.
- У історії України “Золотий м'яч” отримували Олег Блохін та Ігор Бєланов, які стали символами українського футболу.
- 7 грудня є пам'ятною датою для Андрія Шевченка, який 30 років тому відзначився першим голом в Лізі чемпіонів.
Що відомо про організацію Шевченком турне “Золотого м’яча” по українських містах
Нагороду було встановлено для загального огляду у київському парку ім. Тараса Шевченка, де вона простоїть до 15 грудня, а вже наступного дня вирушить одним з потягів "Укрзалізниці” у турне українськими містами.
"Золотий м'яч" побуває у Краматорську, Тернополі, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та рідному для Шевченка Яготині.
У кожному місті нагороду виставлятимуть на центральному залізничному вокзалі.
Також українськими володарями "Золотого м'яча" найкращому футболісту року є Олег Блохін (1975) та Ігор Бєланов (1986).
Що відомо про ще одну пам’ятну дату для Шевченка
7 грудня, відзначається пам'ятна дата для українського футболу та Андрія Шевченка. Український нападник 30 років тому відзначився першим голом в Лізі чемпіонів.
7 грудня 1994 року київське Динамо вдома приймало мюнхенську Баварію. Для проходу у чвертьфінал турніру "біло-сині" мали обігравати німецький клуб з різницею у два м'ячі.
На 38-й хвилині матчу 18-річний Андрій Шевченко влучним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі проти Баварії. На жаль, ще до перерви німці змогли відігратись, а у другому таймі перемогли Динамо — 4:1.
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