Український скелетоніст Гераскевич здобув "золото" на етапі Кубка Європи
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Український скелетоніст Гераскевич здобув "золото" на етапі Кубка Європи

Гераскевич
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув другу міжнародну перемогу в кар'єрі. Сталося це на етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллегаммері.

Головні тези:

  • Український скелетоніст Владислав Гераскевич виборов золото на етапі Кубка Європи в Ліллегаммері.
  • Це друга міжнародна перемога Гераскевича в кар'єрі, після перемоги на Кубку Північної Америки у 2018 році.
  • Владислав показав найкращий результат у загальному заліку змагань, посівши 7 місце на останньому етапі Кубка світу.

Гераскевич став першим на етапі Кубка Європи

На останньому етапі Кубка світу, на якому також проходив чемпіонат Європи, Гераскевич посів 10-те місце й у підсумку показав найкращий результат у загальному заліку змагань — сьома позиція.

Після цього лідер збірної України відправився на Кубок Європи, де виступив разом з чемпіоном світу серед юніорів Ярославом Лавренюком.

На першому проїзді Владислав, попри лише 16-й час на розгоні (4.89 секунд), показав найкращу швидкість у спробі (126.94 км/год) й пройшов у другу спробу на першому місці з часом 51.96 секунд.

В другій спробі Гераскевич покращив час на розгоні на одну секунду (4.88 секунди) й, попри гірший час на фініші, зміг зберегти перше місце й виграти "золото" етапу — 51.95 секунда.

Кубок Європи зі скелетону. Етап у Ліллегаммері

  • Владислав Гераскевич (Україна) 1:43.91 хвилин

  • Фелікс Зеібель (Німеччина) +0.26 секунд

  • Александер Шлінтнер (Австрія) + 0.27

...

  • 11. Ярослав Лавренюк (Україна) +1.79

Для Владислава це друге перемога на міжнародних змаганнях в кар'єрі. До цього скелетоніст вигравав "золото" Кубка Північної Америки у 2018 році.

Гераскевич здобув першу медаль Кубка Європи у кар'єрі. Дотепер найкращим результатом українця була сьома позиція в лютому 2021 року.

Також Владислав показав найкращу позицію у міжнародних перегонах сезону 2024/25. До цього він був четвертим на етапі Кубка світу у Вінтерберзі.

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