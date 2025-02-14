Український скелетоніст Гераскевич здобув "золото" на етапі Кубка Європи

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув другу міжнародну перемогу в кар'єрі. Сталося це на етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллегаммері.
Головні тези:
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич виборов золото на етапі Кубка Європи в Ліллегаммері.
- Це друга міжнародна перемога Гераскевича в кар'єрі, після перемоги на Кубку Північної Америки у 2018 році.
- Владислав показав найкращий результат у загальному заліку змагань, посівши 7 місце на останньому етапі Кубка світу.
Гераскевич став першим на етапі Кубка Європи
На останньому етапі Кубка світу, на якому також проходив чемпіонат Європи, Гераскевич посів 10-те місце й у підсумку показав найкращий результат у загальному заліку змагань — сьома позиція.
Після цього лідер збірної України відправився на Кубок Європи, де виступив разом з чемпіоном світу серед юніорів Ярославом Лавренюком.
На першому проїзді Владислав, попри лише 16-й час на розгоні (4.89 секунд), показав найкращу швидкість у спробі (126.94 км/год) й пройшов у другу спробу на першому місці з часом 51.96 секунд.
Кубок Європи зі скелетону. Етап у Ліллегаммері
Владислав Гераскевич (Україна) 1:43.91 хвилин
Фелікс Зеібель (Німеччина) +0.26 секунд
Александер Шлінтнер (Австрія) + 0.27
...
11. Ярослав Лавренюк (Україна) +1.79
Для Владислава це друге перемога на міжнародних змаганнях в кар'єрі. До цього скелетоніст вигравав "золото" Кубка Північної Америки у 2018 році.
Гераскевич здобув першу медаль Кубка Європи у кар'єрі. Дотепер найкращим результатом українця була сьома позиція в лютому 2021 року.
Також Владислав показав найкращу позицію у міжнародних перегонах сезону 2024/25. До цього він був четвертим на етапі Кубка світу у Вінтерберзі.
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