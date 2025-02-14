Украинский скелетонист Гераскевич получил "золото" на этапе Кубка Европы

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич добыл вторую международную победу в карьере. Случилось это на этапе Кубка Европы в норвежском Лиллегаммере.
Главные тезисы
- Владислав Гераскевич победил на этапе Кубка Европы в норвежском Лиллегаммере, показав лучший результат в общем зачете.
- Это вторая международная победа украинского скелетониста после победы на Кубке Северной Америки в 2018 году.
- Гераскевич занял 7-е место на последнем этапе Кубка мира и стал первым на этапе Кубка Европы в Лиллегаммере.
Гераскевич стал первым на этапе Кубка Европы
На последнем этапе Кубка мира, на котором проходил чемпионат Европы, Гераскевич занял 10-е место и в итоге показал лучший результат в общем зачете соревнований — седьмая позиция.
После этого лидер сборной Украины отправился на Кубок Европы, где выступил вместе с чемпионом мира среди юниоров Ярославом Лавренюком.
На первом проезде Владислав, несмотря на 16 часов на разгоне (4.89 секунд), показал лучшую скорость в попытке (126.94 км/ч) и прошел во вторую попытку на первом месте со временем 51.96 секунд.
Кубок Европы по скелетону. Этап в Лиллегамере
Владислав Гераскевич (Украина) 1:43.91 минут
Феликс Зеибель (Германия) +0.26 секунд
Александер Шлинтнер (Австрия) + 0.27
...
11. Ярослав Лавренюк (Украина) +1.79
Для Владислава это вторая победа на международных соревнованиях по карьере. До этого скелетонист выигрывал "золото" Кубка Северной Америки в 2018 году.
Гераскевич завоевал первую медаль Кубка Европы в карьере. До этого лучшим результатом украинца была седьмая позиция в феврале 2021 года.
Также Владислав показал лучшую позицию в международной гонке сезона 2024/25. До этого он был четвёртым на этапе Кубка мира в Винтерберге.
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