Украинский скелетонист Гераскевич получил "золото" на этапе Кубка Европы
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Украинский скелетонист Гераскевич получил "золото" на этапе Кубка Европы

Гераскевич
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич добыл вторую международную победу в карьере. Случилось это на этапе Кубка Европы в норвежском Лиллегаммере.

Главные тезисы

  • Владислав Гераскевич победил на этапе Кубка Европы в норвежском Лиллегаммере, показав лучший результат в общем зачете.
  • Это вторая международная победа украинского скелетониста после победы на Кубке Северной Америки в 2018 году.
  • Гераскевич занял 7-е место на последнем этапе Кубка мира и стал первым на этапе Кубка Европы в Лиллегаммере.

Гераскевич стал первым на этапе Кубка Европы

На последнем этапе Кубка мира, на котором проходил чемпионат Европы, Гераскевич занял 10-е место и в итоге показал лучший результат в общем зачете соревнований — седьмая позиция.

После этого лидер сборной Украины отправился на Кубок Европы, где выступил вместе с чемпионом мира среди юниоров Ярославом Лавренюком.

На первом проезде Владислав, несмотря на 16 часов на разгоне (4.89 секунд), показал лучшую скорость в попытке (126.94 км/ч) и прошел во вторую попытку на первом месте со временем 51.96 секунд.

Во второй попытке Гераскевич улучшил время на разгоне на одну секунду (4.88 секунды) и, несмотря на худшее время на финише, смог сохранить первое место и выиграть "золото" этапа — 51.95 секунды.

Кубок Европы по скелетону. Этап в Лиллегамере

  • Владислав Гераскевич (Украина) 1:43.91 минут

  • Феликс Зеибель (Германия) +0.26 секунд

  • Александер Шлинтнер (Австрия) + 0.27

...

  • 11. Ярослав Лавренюк (Украина) +1.79

Для Владислава это вторая победа на международных соревнованиях по карьере. До этого скелетонист выигрывал "золото" Кубка Северной Америки в 2018 году.

Гераскевич завоевал первую медаль Кубка Европы в карьере. До этого лучшим результатом украинца была седьмая позиция в феврале 2021 года.

Также Владислав показал лучшую позицию в международной гонке сезона 2024/25. До этого он был четвёртым на этапе Кубка мира в Винтерберге.

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