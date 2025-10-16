Украинец Середа стал номинантом на звание лучшего спортсмена 2025 года
Украинец Середа стал номинантом на звание лучшего спортсмена 2025 года

Середа
Источник:  Champion

Украинский прыгун в воду Алексей Середа претендует на звание лучшего спортсмена года по версии World Aquatics.

Главные тезисы

  • Алексей Середа номинирован на звание лучшего спортсмена 2025 года по версии World Aquatics.
  • В 2025 году Середа завоевал три золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
  • Украинец также получил серебро и бронзу на международных соревнованиях и представил Украину на чемпионате мира в Сингапуре.

Украинец Середа может получить звание лучшего спортсмена 2025 года

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Вместе с 19-летним уроженцем Николаева на награду претендуют Кассиэль Руссо (Австралия), Осмар Ольвера (Мексика), Хуан Чао и Зонгуан Ванг (оба Китай).

В 2025 году Середа выиграл три золотых награды по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Анталье — с вышки, с вышки синхроном и смешанной команде. Еще на счету Алексея серебро смешанных соревнований Суперфинала Кубка мира и бронза синхронных прыжков.

Также в активе нашего спортсмена серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре стало единственным в командном зачете Украины.

