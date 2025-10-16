Украинец Середа стал номинантом на звание лучшего спортсмена 2025 года

Украинский прыгун в воду Алексей Середа претендует на звание лучшего спортсмена года по версии World Aquatics.

Украинец Середа может получить звание лучшего спортсмена 2025 года

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Вместе с 19-летним уроженцем Николаева на награду претендуют Кассиэль Руссо (Австралия), Осмар Ольвера (Мексика), Хуан Чао и Зонгуан Ванг (оба Китай). Поделиться

В 2025 году Середа выиграл три золотых награды по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Анталье — с вышки, с вышки синхроном и смешанной команде. Еще на счету Алексея серебро смешанных соревнований Суперфинала Кубка мира и бронза синхронных прыжков.