Украинец Середа стал номинантом на звание лучшего спортсмена 2025 года

Украинский прыгун в воду Алексей Середа претендует на звание лучшего спортсмена года по версии World Aquatics.
Главные тезисы
- Алексей Середа номинирован на звание лучшего спортсмена 2025 года по версии World Aquatics.
- В 2025 году Середа завоевал три золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
- Украинец также получил серебро и бронзу на международных соревнованиях и представил Украину на чемпионате мира в Сингапуре.
Украинец Середа может получить звание лучшего спортсмена 2025 года
Об этом сообщила пресс-служба федерации.
В 2025 году Середа выиграл три золотых награды по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Анталье — с вышки, с вышки синхроном и смешанной команде. Еще на счету Алексея серебро смешанных соревнований Суперфинала Кубка мира и бронза синхронных прыжков.
Также в активе нашего спортсмена серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре стало единственным в командном зачете Украины.
