Українець Середа став номінантом на звання найкращого спортсмена 2025 року
Середа
Джерело:  Champion

Український стрибун у воду Олексій Середа претендує на звання найкращого спортсмена року за версією World Aquatics.

Головні тези:

  • Олексій Середа став номінантом на звання найкращого спортсмена 2025 року за версією World Aquatics.
  • У 2025 році Середа виграв три золоті нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
  • Українець також здобув срібло та бронзу на міжнародних змаганнях та став єдиною учасницею з України на п'єдесталі чемпіонату світу у Сингапурі.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Разом із 19-річним уродженцем Миколаєва на нагороду претендують Кассіель Руссо (Австралія), Осмар Ольвера (Мексика), Хуан Чао та Зонгуан Ванг (обидва Китай).

У 2025 році Середа виграв три золоті нагороди зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в Антальї — з вишки, з вишки синхроном та у змішаній команді. Ще на рахунку Олексія срібло змішаних змагань Суперфіналу Кубку світу та бронза синхронних стрибків.

Також в активі нашого спортсмена срібло чемпіонату світу з водних видів спорту у Сингапурі — вона стала єдиною у командному заліку України.

