Українець Середа став номінантом на звання найкращого спортсмена 2025 року

Український стрибун у воду Олексій Середа претендує на звання найкращого спортсмена року за версією World Aquatics.
Головні тези:
- Олексій Середа став номінантом на звання найкращого спортсмена 2025 року за версією World Aquatics.
- У 2025 році Середа виграв три золоті нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
- Українець також здобув срібло та бронзу на міжнародних змаганнях та став єдиною учасницею з України на п'єдесталі чемпіонату світу у Сингапурі.
Українець Середа може отримати звання найкращого спортсмена 2025 року
Про це повідомила пресслужба федерації.
У 2025 році Середа виграв три золоті нагороди зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в Антальї — з вишки, з вишки синхроном та у змішаній команді. Ще на рахунку Олексія срібло змішаних змагань Суперфіналу Кубку світу та бронза синхронних стрибків.
Також в активі нашого спортсмена срібло чемпіонату світу з водних видів спорту у Сингапурі — вона стала єдиною у командному заліку України.
