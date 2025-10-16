Українець Середа став номінантом на звання найкращого спортсмена 2025 року

Український стрибун у воду Олексій Середа претендує на звання найкращого спортсмена року за версією World Aquatics.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Разом із 19-річним уродженцем Миколаєва на нагороду претендують Кассіель Руссо (Австралія), Осмар Ольвера (Мексика), Хуан Чао та Зонгуан Ванг (обидва Китай).

У 2025 році Середа виграв три золоті нагороди зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в Антальї — з вишки, з вишки синхроном та у змішаній команді. Ще на рахунку Олексія срібло змішаних змагань Суперфіналу Кубку світу та бронза синхронних стрибків.