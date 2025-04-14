Українець Середа виборов "бронзу" на етапі КС-2025 зі стрибків у воду

Українець Олексій Середа виграв бронзову нагороду у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Сталося це на другому етапі змагань в канадському Віндорзі.

Середа став бронзовим призером КС-2025

Змагання зі стрибків з 10-метрової вишки серед чоловіків розпочалися з кваліфікації, де виступали два українці: чотириразовий призер ЧС Олексій Середа й чемпіон світу серед юніорів Марк Гриценко.

Середа виграв кваліфікаційні змагання, а Гриценко посів 17-ту сходину і у підсумку не зміг відібратися до фіналу.

Загалом у вирішальному раунді змагань між собою за медаль Кубка світу змагалися 12 стрибунів у воду.

Українець провів на проміжній першій сходинці турнірної таблиці першу половину змагань. Другий стрибок став найуспішнішим для українця в першій половині: за спробу з коефіцієнтом 3.7 українець отримав 88.80 балів. Поширити

Лідерство у фіналі Середа втратив через четвертий стрибок складністю 3.6 бала. За нього українець отримав 55.8 бала, що стало 11-м результатом у раунді, внаслідок чого опустився на четверте місце.

Проте в останньому стрибку українець продемонстрував найкращий результат серед усіх спортсменів набравши 91.8, що у підсумку дозволило йому піднятися на третю сходинку. Після фінальної спроби перевага Середи над четвертою позицією на якій опинився австралієць Кессієль Руссо відділяло 0.05 бала.

Кубок світу зі стрибків у воду. Стрибки з вишки, 10 м (чоловіки)

Лікун Чен (Китай) — 511.10

Цзифен Чжу (Китай) — 499.40

Олексій Середа (Україна) — 490.80

Це перша медаль України у сезоні Кубка світу зі стрибків у воду. Востаннє нагороду на цьому рівні українці здобували у тогорічному суперфіналі: у жіночих синхронних стрибках її вибороли Ксенія Байло та Софія Лискун.