Украинец Середа завоевал "бронзу" на этапе КМ-2025 по прыжкам в воду

Украинец Алексей Середа выиграл бронзовую награду в финале Кубка мира по прыжкам в воду из 10-метровой вышки. Случилось это на втором этапе соревнований в канадском Виндорге.
Главные тезисы
- Алексей Середа завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубка мира по прыжкам в воду из 10-метровой вышки.
- Середа успешно прошел квалификацию и выступал в финальном раунде с 12 прыгунами в воду.
- Это первая медаль Украины в сезоне Кубка мира по прыжкам в воду в 2025 году.
Середа стал бронзовым призером КС-2025
Соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки среди мужчин начались с квалификации, где выступали два украинца: четырехкратный призер ЧМ Алексей Середа и чемпион мира среди юниоров Марк Гриценко.
Середа выиграл квалификационные соревнования, а Гриценко занял 17-ю строчку и в итоге не смог отобраться в финал.
В решающем раунде соревнований между собой за медаль Кубка мира соревновались 12 прыгунов в воду.
Лидерство в финале Середа потерял из-за четвертого скачка сложностью 3.6 балла. За него украинец получил 55,8 балла, что стало 11-м результатом в раунде, в результате чего опустился на четвертое место.
Однако в последнем прыжке украинец продемонстрировал лучший результат среди всех спортсменов, набрав 91.8, что в итоге позволило ему подняться на третье место. После финальной попытки преимущество Середы над четвертой позицией, на которой оказался австралиец Кессиель Руссо, отделяло 0.05 балла.
Кубок мира по прыжкам в воде. Прыжки с вышки, 10 м (мужчины)
Ликун Чен (Китай) — 511.10
Цзыфэн Чжу (Китай) — 499.40
Алексей Середа (Украина) — 490.80
Это первая медаль Украины в сезоне Кубка мира по прыжкам в воду. В последний раз награду на этом уровне украинцы получали в суперфинале прошлого года: в женских синхронных прыжках ее завоевали Ксения Байло и София Лискун.
Следующим стартом для спортсменов станет суперфинал Кубка мира, который пройдет со 2 по 4 мая в Пекине.
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