Олімпіада-2026. Україна здобула історичну ліцензію у бігейрі та слоупстайлі

Україна вперше в історії виступить на Олімпійських іграх у бігейрі та слоупстайлі. Ліцензію для України у цих видах фристайлу виборола Катерина Коцар.
Головні тези:
- Катерина Коцар здобула історичну ліцензію для України на Олімпіаду-2026 у бігейрі та слоупстайлі.
- Україна вперше виступатиме на Олімпійських іграх у цих видах фристайлу завдяки успішній кваліфікації спортсменки.
- Збірна України вже має восьму ліцензію на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці та перспективи на максимальну квоту.
Україна здобула історичну ліцензію на Олімпіаду-2026 у бігейрі та слоупстайлі
Упродовж відбіркового циклу, що тривав з липня 2024 року, в особистих змаганнях організатори розігрували по 30 ліцензій серед чоловіків та жінок. Максимум збірні могли претендувати на чотири квоти, тоді як олімпійський рейтинг включав собі результати як у бігейрі, так і слоупстайлі.
У підсумку Коцар посіла 17-те місце у відбірковому рейтингу. Вона єдиною виконала всі необхідні умови для того, щоб представляти Україну на Олімпійських іграх і зробить це у двох видах фристайлу: бігейрі та слоупстайлі.
Коцар — перша в історії українка, що виступить на Олімпійських іграх у бігейрі та слоупстайлі. Досі українці змагалися у фристайлі переважно у лижній акробатиці, у 2018-му також Тетяна Петрова представляла Україну у могулі.
Загалом це восьма ліцензія для України на Олімпіаду-2026 у фристайлі. Ще сім ліцензій українці вибороли у лижній акробатиці, зберігаючи шанси на максимальну квоту у разі перерозподілу квот.
Збірна України отримає восьму ліцензію на Олімпійські ігри-2026 у лижній акробатиці: як це можливо
Максимальні чотири квоти серед жінок у бігейрі та слоупстайлі здобули три країни — Швейцарія, Китай та Канада. Загалом на Олімпіаду відібралися представниці 15 країн.
Відбір на Олімпіаду-2026 у фристайлі (жінки): розподіл ліцензій
Чотири ліцензії: Китай, Швейцарія, Канада
Три ліцензії: США
Дві ліцензії: Австралія, Франція, Японія, Нова Зеландія,
Одна ліцензія: Україна, Велика Британія, Німеччина, Італія, Австрія, Фінляндія, Норвегія
Ліцензії у фристайлі — неіменні, тобто не закріплені за спортсменкою, що їх здобула.
