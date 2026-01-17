Олімпіада-2026. Україна здобула історичну ліцензію у бігейрі та слоупстайлі
Олімпіада-2026. Україна здобула історичну ліцензію у бігейрі та слоупстайлі

Коцар
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна вперше в історії виступить на Олімпійських іграх у бігейрі та слоупстайлі. Ліцензію для України у цих видах фристайлу виборола Катерина Коцар.

Головні тези:

  • Катерина Коцар здобула історичну ліцензію для України на Олімпіаду-2026 у бігейрі та слоупстайлі.
  • Україна вперше виступатиме на Олімпійських іграх у цих видах фристайлу завдяки успішній кваліфікації спортсменки.
  • Збірна України вже має восьму ліцензію на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці та перспективи на максимальну квоту.

Україна здобула історичну ліцензію на Олімпіаду-2026 у бігейрі та слоупстайлі

Упродовж відбіркового циклу, що тривав з липня 2024 року, в особистих змаганнях організатори розігрували по 30 ліцензій серед чоловіків та жінок. Максимум збірні могли претендувати на чотири квоти, тоді як олімпійський рейтинг включав собі результати як у бігейрі, так і слоупстайлі.

Єдину ліцензію Україні принесла лідерка жіночої збірної Катерина Коцар. На етапі Кубка світу в американському Стімбоуті українка виборола дебютну нагороду збірної в бігейрі, посівши друге місце.

У підсумку Коцар посіла 17-те місце у відбірковому рейтингу. Вона єдиною виконала всі необхідні умови для того, щоб представляти Україну на Олімпійських іграх і зробить це у двох видах фристайлу: бігейрі та слоупстайлі.

Коцар — перша в історії українка, що виступить на Олімпійських іграх у бігейрі та слоупстайлі. Досі українці змагалися у фристайлі переважно у лижній акробатиці, у 2018-му також Тетяна Петрова представляла Україну у могулі.

Загалом це восьма ліцензія для України на Олімпіаду-2026 у фристайлі. Ще сім ліцензій українці вибороли у лижній акробатиці, зберігаючи шанси на максимальну квоту у разі перерозподілу квот.

Збірна України отримає восьму ліцензію на Олімпійські ігри-2026 у лижній акробатиці: як це можливо

Максимальні чотири квоти серед жінок у бігейрі та слоупстайлі здобули три країни — Швейцарія, Китай та Канада. Загалом на Олімпіаду відібралися представниці 15 країн.

Відбір на Олімпіаду-2026 у фристайлі (жінки): розподіл ліцензій

  • Чотири ліцензії: Китай, Швейцарія, Канада

  • Три ліцензії: США

  • Дві ліцензії: Австралія, Франція, Японія, Нова Зеландія,

  • Одна ліцензія: Україна, Велика Британія, Німеччина, Італія, Австрія, Фінляндія, Норвегія

Ліцензії у фристайлі — неіменні, тобто не закріплені за спортсменкою, що їх здобула.

Змагання зі слоупстайлу на Олімпійських іграх-2026 серед жінок пройдуть 7-го (кваліфікація) та 9 лютого (фінал), тоді як у бігейрі спортсменки змагатимуться 14 та 16 лютого відповідно.

