Олимпиада-2026. Обнародован состав команды Украины по лыжным видам спорта
Олимпиада-2026. Обнародован состав команды Украины по лыжным видам спорта

Министерство молодежи и спорта обнародовало список спортсменов по лыжным видам спорта, которые будут представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026 по лыжным видам спорта включает 22 спортсмена.
  • Максимальное представительство спортсменов Украины в лыжной акробатике и лыжной гонке.
  • Украина готовится к выступлению на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 4 по 22 февраля 2026 года.

Кто поедет на Олимпиаду-2026 от Украины в лыжных видах спорта

Согласно полученным квотам FIS и внутренней системе отбора, в заявку вошли 22 спортсмена. Самое многочисленное представительство Украина будет иметь в лыжной акробатике и лыжной гонке.

Состав сборной Украины по лыжным видам спорта на Олимпиаду-2026:

Лыжные гонки:

  • Анастасия Никон;

  • София Шкатуло;

  • Елизавета Ноприенко;

  • Дарья Мигаль;

  • Дмитрий Драгун;

  • Александр Лисогор.

В случае дополнительной квоты: Дарья Ковалева и Андрей Доценко.

Фристайл

  • Лыжная акробатика: Ангелина Брыкина; Диана Яблонская; Нелли Попович; Оксана Яцюк; Дмитрий Котовский; Максим Кузнецов; Александр Окипнюк; Иван Гаврюк.

  • Запасные — Захар Максимчук.

  • Фриски (Слоупстайл и бигейр): Екатерина Коцарь.

  • Орест Коваленко (при дополнительной квоте).

Сноубординг:

  • Анномары Данчо.

  • Надежда Гапатин и Михаил Харук (при дополнительных квотах).

Горнолыжный спорт:

  • Анастасия Шепиленко; Дмитрий Шепьюк.

  • Тарас Филяк и Максим Марийчин (резервный состав).

Прыжки на лыжах с трамплина:

  • Евгений Марусяк; Виталий Калиниченко.

  • Карина Козлова и Жанна Глухова (при наличии дополнительных квот).

Лыжное двоеборье:

  • Дмитрий Мазурчук;

  • Александр Шумбарец.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, с 4 по 22 февраля 2026 года.

