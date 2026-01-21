Олимпиада-2026. Обнародован состав команды Украины по лыжным видам спорта

Министерство молодежи и спорта обнародовало список спортсменов по лыжным видам спорта, которые будут представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Кто поедет на Олимпиаду-2026 от Украины в лыжных видах спорта
Согласно полученным квотам FIS и внутренней системе отбора, в заявку вошли 22 спортсмена. Самое многочисленное представительство Украина будет иметь в лыжной акробатике и лыжной гонке.
Состав сборной Украины по лыжным видам спорта на Олимпиаду-2026:
Лыжные гонки:
Анастасия Никон;
София Шкатуло;
Елизавета Ноприенко;
Дарья Мигаль;
Дмитрий Драгун;
Александр Лисогор.
В случае дополнительной квоты: Дарья Ковалева и Андрей Доценко.
Фристайл
Лыжная акробатика: Ангелина Брыкина; Диана Яблонская; Нелли Попович; Оксана Яцюк; Дмитрий Котовский; Максим Кузнецов; Александр Окипнюк; Иван Гаврюк.
Запасные — Захар Максимчук.
Фриски (Слоупстайл и бигейр): Екатерина Коцарь.
Орест Коваленко (при дополнительной квоте).
Сноубординг:
Анномары Данчо.
Надежда Гапатин и Михаил Харук (при дополнительных квотах).
Горнолыжный спорт:
Анастасия Шепиленко; Дмитрий Шепьюк.
Тарас Филяк и Максим Марийчин (резервный состав).
Прыжки на лыжах с трамплина:
Евгений Марусяк; Виталий Калиниченко.
Карина Козлова и Жанна Глухова (при наличии дополнительных квот).
Лыжное двоеборье:
Дмитрий Мазурчук;
Александр Шумбарец.
Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, с 4 по 22 февраля 2026 года.
