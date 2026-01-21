Олимпиада-2026. Обнародован состав команды Украины по лыжным видам спорта

Министерство молодежи и спорта обнародовало список спортсменов по лыжным видам спорта, которые будут представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Кто поедет на Олимпиаду-2026 от Украины в лыжных видах спорта

Согласно полученным квотам FIS и внутренней системе отбора, в заявку вошли 22 спортсмена. Самое многочисленное представительство Украина будет иметь в лыжной акробатике и лыжной гонке.

Состав сборной Украины по лыжным видам спорта на Олимпиаду-2026:

Лыжные гонки:

Анастасия Никон;

София Шкатуло;

Елизавета Ноприенко;

Дарья Мигаль;

Дмитрий Драгун;

Александр Лисогор.

В случае дополнительной квоты: Дарья Ковалева и Андрей Доценко.

Фристайл

Лыжная акробатика: Ангелина Брыкина; Диана Яблонская; Нелли Попович; Оксана Яцюк; Дмитрий Котовский; Максим Кузнецов; Александр Окипнюк; Иван Гаврюк.

Запасные — Захар Максимчук.

Фриски (Слоупстайл и бигейр): Екатерина Коцарь.

Орест Коваленко (при дополнительной квоте).

Сноубординг:

Анномары Данчо.

Надежда Гапатин и Михаил Харук (при дополнительных квотах).

Горнолыжный спорт:

Анастасия Шепиленко; Дмитрий Шепьюк.

Тарас Филяк и Максим Марийчин (резервный состав).

Прыжки на лыжах с трамплина:

Евгений Марусяк; Виталий Калиниченко.

Карина Козлова и Жанна Глухова (при наличии дополнительных квот).

Лыжное двоеборье:

Дмитрий Мазурчук;

Александр Шумбарец.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, с 4 по 22 февраля 2026 года.