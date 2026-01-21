Олімпіада-2026. Оприлюднено склад команди України з лижних видів спорту

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило список спортсменів з лижних видів спорту, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Головні тези:
- 22 українських спортсмени представлятимуть країну на Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
- Найчисленніше представництво - у лижній акробатиці та лижних перегонах.
Хто поїде на Олімпіаду-2026 від України у лижних видах спорту
Згідно з отриманими квотами FIS та внутрішньою системою відбору, до заявки увійшли 22 спортсмени. Найчисленніше представництво Україна матиме у лижній акробатиці та лижних перегонах.
Склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026:
Лижні гонки:
Анастасія Нікон;
Софія Шкатула;
Єлизавета Нопрієнко;
Дарина Мігаль;
Дмитро Драгун;
Олександр Лісогор.
У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.
Фрістайл
Лижна акробатика: Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.
Запасні — Захар Максимчук.
Фріскі (Слоупстайл та бігейр): Катерина Коцар.
Орест Коваленко (у разі додаткової квоти).
Сноубординг:
Аннамарі Данча.
Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).
Гірськолижний спорт:
Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.
Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).
Стрибки на лижах з трампліна:
Євген Марусяк; Віталій Калініченко.
Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).
Лижне двоборство:
Дмитро Мазурчук;
Олександр Шумбарець.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року.
