Олімпіада-2026. Оприлюднено склад команди України з лижних видів спорту

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило список спортсменів з лижних видів спорту, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Хто поїде на Олімпіаду-2026 від України у лижних видах спорту

Згідно з отриманими квотами FIS та внутрішньою системою відбору, до заявки увійшли 22 спортсмени. Найчисленніше представництво Україна матиме у лижній акробатиці та лижних перегонах.

Склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026:

Лижні гонки:

Анастасія Нікон;

Софія Шкатула;

Єлизавета Нопрієнко;

Дарина Мігаль;

Дмитро Драгун;

Олександр Лісогор.

У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.

Фрістайл

Лижна акробатика: Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.

Запасні — Захар Максимчук.

Фріскі (Слоупстайл та бігейр): Катерина Коцар.

Орест Коваленко (у разі додаткової квоти).

Сноубординг:

Аннамарі Данча.

Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).

Гірськолижний спорт:

Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.

Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).

Стрибки на лижах з трампліна:

Євген Марусяк; Віталій Калініченко.

Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).

Лижне двоборство:

Дмитро Мазурчук;

Олександр Шумбарець.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року.