Олімпіада-2026. Оприлюднено склад команди України з лижних видів спорту
Олімпіада-2026. Оприлюднено склад команди України з лижних видів спорту

Міністерство молоді та спорту України
Олімпіада

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило список спортсменів з лижних видів спорту, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Головні тези:

  • 22 українських спортсмени представлятимуть країну на Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
  • Найчисленніше представництво - у лижній акробатиці та лижних перегонах.

Хто поїде на Олімпіаду-2026 від України у лижних видах спорту

Згідно з отриманими квотами FIS та внутрішньою системою відбору, до заявки увійшли 22 спортсмени. Найчисленніше представництво Україна матиме у лижній акробатиці та лижних перегонах.

Склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026:

Лижні гонки:

  • Анастасія Нікон;

  • Софія Шкатула;

  • Єлизавета Нопрієнко;

  • Дарина Мігаль;

  • Дмитро Драгун;

  • Олександр Лісогор.

У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.

Фрістайл

  • Лижна акробатика: Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.

  • Запасні — Захар Максимчук.

  • Фріскі (Слоупстайл та бігейр): Катерина Коцар.

  • Орест Коваленко (у разі додаткової квоти).

Сноубординг:

  • Аннамарі Данча.

  • Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).

Гірськолижний спорт:

  • Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.

  • Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).

Стрибки на лижах з трампліна:

  • Євген Марусяк; Віталій Калініченко.

  • Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).

Лижне двоборство:

  • Дмитро Мазурчук;

  • Олександр Шумбарець.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року.

