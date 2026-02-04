Зимова Олімпіада 2026 — скільки спортсменів представлятимуть Україну
Зимова Олімпіада 2026 — скільки спортсменів представлятимуть Україну

Олімпіада
Джерело:  Укрінформ

6 лютого на стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані пройде офіційна церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор-2026.

Головні тези:

  • Україну на Зимовій Олімпіаді 2026 в Італії представлятимуть 46 атлетів у 11 видах спорту.
  • Збірна України у 1994–2022 роках здобула 9 медалей на зимових Олімпійських іграх.
  • Очільник Національного олімпійського комітету України висловив віру у кожного атлета та наголосив на непередбачуваності Олімпіад.

Хто представлятиме Україну на Зимовій Олімпіаді 2026

Україну на Олімпіаді, яка триватиме на аренах Мілана та Кортіни-д'Ампеццо до 22 лютого, представлятимуть 46 атлетів в 11 видах спорту.

Характерно, що у 1994–2022 роках збірна незалежної Україна загалом здобула 9 медалей «білих» Олімпіад - 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові. Наші атлети підіймалися на п’єдестал у біатлоні, фристайлі (лижна акробатика) та фігурному катанні.

Україна уперше послала своїх спортсменів на Олімпіаду 1994 до норвезького Ліллегаммера. На тих вже далеких Іграх фігуристка Оксана Баюл стала нашою першою олімпійською чемпіонкою, а біатлоністка Валентина Цербе здобула «бронзу».

Загалом біатлоністи принесли Україні найбільше медалей: окрім Цербе, «срібло» в Нагано-1998 завоювала Олена Петрова, Лілія Єфремова та Віта Семеренко мали «бронзу» відповідно у Турині-2006 та Сочі-2014.

Крім того, команда біатлоністок у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної виграли «золото» Сочі в естафеті.

На минулій зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні наша команда обмежилася однією нагородою, срібною, яку здобув олімпійський чемпіон Ігор-2018 у Пхьончхані фристайліст Олександр Абраменко.

Які ж нинішні шанси в українців? Очільник Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт перед стартом Ігор в Італії насамперед зазначив, що Олімпіади - змагання непередбачувані.

Я завжди вірю в кожного атлета. Олімпійські ігри - це непередбачувані змагання. Було багато випадків, коли атлети приїжджають, не маючи шансів, аби потрапити «в медаль», а на Олімпіадах виборюють нагороди. Тому нумо вірити в кожного атлета, в кожну атлетку і сподіватися, що хтось зможе зійти на п’єдестал.

А ще фокус наших олімпійських надій, мабуть, має бути зосереджений на скелетоні, лижній акробатиці та санному спорті...

Олімпіада

