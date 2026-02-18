ЄС оголосить бойкот під час відкриття Паралімпійських ігор

Європейський союз має намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів, яким дозволили виступати під національним прапором.

ЄС запланував новий бойкот

Про намір офіційного Брюсселю публічно оголосив європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф.

За його словами, країни ЄС вважають рішення дозволити спортсменам вивішувати російські та білоруські прапори "неприйнятним".

Поки триває загарбницька війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані з цим конфліктом, — наголосив єврокомісар. Поширити

Глен Мікалеф офіційно підтвердив, що не буде присутній на церемонії відкриття.

Ба більше, він закликав усіх, хто має совість, зробити те саме.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Міжнародний паралімпійський комітет неочікувано для всіх дозволив спортсменам з Росії і Білорусі не лише брати участь у Паралімпіаді, а й виступати під власними прапорами.

Так, щонайменше 6 російських і 4 білоруські спортсмени отримали дозвіл виступити на Зимових Паралімпійських іграх 2026 під прапорами своїх країн.