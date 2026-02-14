Українські спортсмени Марина Бех і Михайло Романчук уперше стали батьками

Відомі українські спортсмени - легкоатлетка Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук - вперше стали батьками. У пари народилася дівчинка.
- Українські спортсмени Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук стали батьками вперше.
- Марина Бех-Романчук опублікувала у своєму Instagram перше фото доньки та оголосила про народження дитини.
Бех і Романчук вперше стали батьками
Радісною новиною спортсменка поділилася у своєму Instagram, опублікувавши перше фото доньки.
13.02.2026 о 19:40 на світ з'явилася наша найкраща дівчинка. 3150/51 см суцільного щастя, — підписала знімок молода мама.
На поповнення в родині Романчуків відреагували українські зірки і не тільки.
Вітаю!!! Клас!! Нове життя!!! — зазначила співачка Джамала.
Нехай росте здоровенькою і щасливенькою, — написала ведуча Соломія Вітвицька.
Серед тих, хто вже встиг привітати щасливу пару, — шаблістка Ольга Харлан, блогерка Олена Мандзюк.
