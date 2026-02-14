Українські спортсмени Марина Бех і Михайло Романчук уперше стали батьками
Українські спортсмени Марина Бех і Михайло Романчук уперше стали батьками

Бех
Джерело:  online.ua

Відомі українські спортсмени - легкоатлетка Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук - вперше стали батьками. У пари народилася дівчинка.

Головні тези:

  • Українські спортсмени Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук стали батьками вперше.
  • Марина Бех-Романчук опублікувала у своєму Instagram перше фото доньки та оголосила про народження дитини.

Бех і Романчук вперше стали батьками

Радісною новиною спортсменка поділилася у своєму Instagram, опублікувавши перше фото доньки.

13.02.2026 о 19:40 на світ з'явилася наша найкраща дівчинка. 3150/51 см суцільного щастя, — підписала знімок молода мама.

На поповнення в родині Романчуків відреагували українські зірки і не тільки.

  • Вітаю!!! Клас!! Нове життя!!! — зазначила співачка Джамала.

  • Нехай росте здоровенькою і щасливенькою, — написала ведуча Соломія Вітвицька.

Серед тих, хто вже встиг привітати щасливу пару, — шаблістка Ольга Харлан, блогерка Олена Мандзюк.

Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук зізналася, за що її дискваліфікували і чи повернеться вона в спорт:

Я дуже вдячна за свою кар'єру. Вона була складною, але я її все одно вважаю успішною. Вона принесла мені дуже багато позитивних емоцій. Чи можна заявити, що закінчую кар'єру? Мені важко це сказати.

