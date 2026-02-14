Украинские спортсмены Марина Бех и Михаил Романчук впервые стали родителями
Украинские спортсмены Марина Бех и Михаил Романчук впервые стали родителями

Читати українською
Источник:  online.ua

Известные украинские спортсмены – легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук – впервые стали родителями. У пары родилась девочка.

Главные тезисы

  • Марина Бех и Михаил Романчук впервые стали родителями, приветствуем их радостную новость.
  • Спортсменка опубликовала в соцсетях первое фото дочери, вызвав массовые поздравления от украинских знаменитостей.

Бех и Романчук впервые стали родителями

Радостной новостью спортсменка поделилась в своем Instagram, опубликовав первое фото дочери.

13.02.2026 в 19:40 на свет появилась наша самая лучшая девочка. 3150/51 см сплошного счастья, — подписала снимок молодая мама.

На пополнение в семье Романчук отреагировали украинские звезды и не только.

  • Поздравляю!!! Класс!! Новая жизнь!!! — отметила певица Джамала.

  • Пусть растет здоровенькой и счастливенькой, — написала ведущая Соломия Витвицкая.

Среди тех, кто уже успел поздравить счастливую пару, — саблистка Ольга Харлан, блоггер Елена Мандзюк.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук призналась, за что ее дисквалифицировали и вернется ли она в спорт:

Я очень благодарна за свою карьеру. Она была сложной, но я ее все равно считаю успешной. Она принесла мне множество положительных эмоций. Можно ли заявить, что заканчиваю карьеру? Мне тяжело это сказать.

