Украинские спортсмены Марина Бех и Михаил Романчук впервые стали родителями

Известные украинские спортсмены – легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук – впервые стали родителями. У пары родилась девочка.
Бех и Романчук впервые стали родителями
Радостной новостью спортсменка поделилась в своем Instagram, опубликовав первое фото дочери.
13.02.2026 в 19:40 на свет появилась наша самая лучшая девочка. 3150/51 см сплошного счастья, — подписала снимок молодая мама.
На пополнение в семье Романчук отреагировали украинские звезды и не только.
Поздравляю!!! Класс!! Новая жизнь!!! — отметила певица Джамала.
Пусть растет здоровенькой и счастливенькой, — написала ведущая Соломия Витвицкая.
Среди тех, кто уже успел поздравить счастливую пару, — саблистка Ольга Харлан, блоггер Елена Мандзюк.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук призналась, за что ее дисквалифицировали и вернется ли она в спорт:
