Певец Позитив и танцовщица Юлия Сахневич впервые стали родителями — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певец Позитив и танцовщица Юлия Сахневич впервые стали родителями — фото

Позитив и Сахневич
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Источник:  online.ua

15 января украинский певец Позитив поделился радостной новостью – его жена Юлия Сахневич родила дочь, которую назвали Марией.

Главные тезисы

  • Украинские звезды поздравляют молодую семью с первенцем.
  • Узнайте поразительную историю любви Алексея и Юлии, которая зародилась во время телевизионного шоу.

Позитив и Сахневич поделились трогательными фото со своей дочерью

Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот безумный мир, — чувственно написали Алексей и Юлия.

Они также опубликовали серию черно-белых фотографий вместе с ребенком.

Фото: instagram.com/positiff

На это радостное известие в сети отреагировали десятки тысяч человек, в том числе звезды украинского шоубизнеса.

Фото: instagram.com/positiff

Так, бывшая коллега Позитива из группы “Время и Стекло” — известная украинская певица Надя Дорофеева — поздравила молодую семью с юмором и аллюзией на громкий общий хит.

Имя любимое мое — Маша, — написала звезда.

Фото: instagram.com/positiff

Еще одна певица Мишель Андраде призналась, что поражена красотой новорожденной.

Божеее! Какая хорошенькая! Поздравляю!!! — написала артистка.

Фото: instagram.com/positiff

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич

Звезды впервые познакомились во время съемок седьмого сезона шоу “Танцы со звездами”, которое выходило на ТВ в 2020 году.

Зрители сразу заметили искру между Алексеем и Юлией, однако певец и танцовщица не подтверждали, что между ними зародилась симпатия.

На тот момент Позитив уже был женат. В 2021 году он объявил о разводе с дизайнером Анной Андрейчук. Они прожили в браке восемь лет.

После того как в апреле 2024 года Завгородний и Сахневич были замечены на концерте Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве, они решили не скрывать свои отношения.

В июле влюбленные поженились, а впоследствии объявили о том, что ждут первенца.

Фото: instagram.com/positiff

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