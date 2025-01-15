Певец Позитив и танцовщица Юлия Сахневич впервые стали родителями — фото

15 января украинский певец Позитив поделился радостной новостью – его жена Юлия Сахневич родила дочь, которую назвали Марией.
Главные тезисы
- Украинские звезды поздравляют молодую семью с первенцем.
- Узнайте поразительную историю любви Алексея и Юлии, которая зародилась во время телевизионного шоу.
Позитив и Сахневич поделились трогательными фото со своей дочерью
Они также опубликовали серию черно-белых фотографий вместе с ребенком.
На это радостное известие в сети отреагировали десятки тысяч человек, в том числе звезды украинского шоубизнеса.
Так, бывшая коллега Позитива из группы “Время и Стекло” — известная украинская певица Надя Дорофеева — поздравила молодую семью с юмором и аллюзией на громкий общий хит.
Еще одна певица Мишель Андраде призналась, что поражена красотой новорожденной.
Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич
Звезды впервые познакомились во время съемок седьмого сезона шоу “Танцы со звездами”, которое выходило на ТВ в 2020 году.
Зрители сразу заметили искру между Алексеем и Юлией, однако певец и танцовщица не подтверждали, что между ними зародилась симпатия.
На тот момент Позитив уже был женат. В 2021 году он объявил о разводе с дизайнером Анной Андрейчук. Они прожили в браке восемь лет.
После того как в апреле 2024 года Завгородний и Сахневич были замечены на концерте Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве, они решили не скрывать свои отношения.
В июле влюбленные поженились, а впоследствии объявили о том, что ждут первенца.
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