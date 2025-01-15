Певец Позитив и танцовщица Юлия Сахневич впервые стали родителями — фото

Позитив и Сахневич поделились трогательными фото со своей дочерью

Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот безумный мир, — чувственно написали Алексей и Юлия. Поделиться

Они также опубликовали серию черно-белых фотографий вместе с ребенком.

Фото: instagram.com/positiff

На это радостное известие в сети отреагировали десятки тысяч человек, в том числе звезды украинского шоубизнеса.

Фото: instagram.com/positiff

Так, бывшая коллега Позитива из группы “Время и Стекло” — известная украинская певица Надя Дорофеева — поздравила молодую семью с юмором и аллюзией на громкий общий хит.

Имя любимое мое — Маша, — написала звезда. Поделиться

Фото: instagram.com/positiff

Еще одна певица Мишель Андраде призналась, что поражена красотой новорожденной.

Божеее! Какая хорошенькая! Поздравляю!!! — написала артистка. Поделиться

Фото: instagram.com/positiff

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич

Звезды впервые познакомились во время съемок седьмого сезона шоу “Танцы со звездами”, которое выходило на ТВ в 2020 году.

Зрители сразу заметили искру между Алексеем и Юлией, однако певец и танцовщица не подтверждали, что между ними зародилась симпатия.

На тот момент Позитив уже был женат. В 2021 году он объявил о разводе с дизайнером Анной Андрейчук. Они прожили в браке восемь лет.

После того как в апреле 2024 года Завгородний и Сахневич были замечены на концерте Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве, они решили не скрывать свои отношения.

В июле влюбленные поженились, а впоследствии объявили о том, что ждут первенца.